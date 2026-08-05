В Москве средняя зарплата выросла более чем на 15 тысяч рублей

Средняя зарплата в Москве достигла 183,6 тысячи рублей Фото: Shutterstock.

Средняя заработная плата в Москве за год выросла более чем на 15 тысяч рублей, достигнув в мае 2026 года 183,6 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, изученные ТАСС. Для сравнения, в мае прошлого года этот показатель составлял 168,4 тысячи рублей.

Таким образом, годовой прирост средней зарплаты в столице превысил 15 тысяч рублей. Для справки: среднемесячная зарплата по России в целом в мае 2026 года составила 110 216 рублей. Это означает, что московский уровень оплаты труда по-прежнему значительно опережает общероссийский.