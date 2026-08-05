Максим Ликсутов: В Москве выпустили уже более 54 миллионов транспортных карт

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что транспортная карта «Тройка» подтверждает свои удобство и эффективность каждый день с 2013 года.

В частности, за это время было совершено 23,2 миллиарда поездок по «Тройке». Причем с января по июль 2026 года - 1,2 миллиарда поездок. Известно, что в этом году 75% оплаченных проходов — это более 700 миллионов оплат — в метро и на МЦК приходится на эту карту.

По данным пресс-службы Московского метрпоолитена, чаще всего «Тройкой» оплачивают проезд в метро на таких станциях, как «Комсомольская», «Щелковская» и «ВДНХ». А на МЦК - Ростокино, Площадь Гагарина и Кутузовская.

«Мы запустили единую транспортную карту «Тройка» в 2013 году по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Это стало уникальным решением, аналогов которому на тот момент не было в нашей стране. Выпустили уже больше 54 миллионов транспортных карт», - отметил Ликсутов, подчеркнув, что с 2023 года производство «Тройки» и чипа к ней полностью локализовали в столице. «Сегодня московская билетная система — лучшая в мире. Пассажирам доступно рекордное число способов оплаты проезда, включая самый инновационный — по биометрии», — сообщил заммэра.