В Москве выявили группировку, занимавшуюся легализацией незаконных мигрантов

В Москве выявили группировку, занимавшуюся легализацией мигрантов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции совместно с ФСБ пресекли в Москве деятельность организованной группировки, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов и оборотом поддельных российских и иностранных документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков по местам жительства задержанных обнаружено оборудование для производства фальшивок, печати, голограммы, а также изъяты приготовленные к сбыту паспорта, водительские удостоверения, дипломы, сертификаты, патенты и миграционные карты с признаками подделки.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям об организации незаконной миграции и обороте поддельных документов. В отношении всех фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по местам, где злоумышленники проводили встречи с клиентами, выявлены девять иностранных граждан, незаконно находившихся на территории России – все они привлечены к административной ответственности и будут выдворены из страны.