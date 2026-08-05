Максим Ликсутов: Московский метрополитен обеспечивает комфорт пассажирам в летнюю жару

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за установившейся в столице жаркой погоды. При этом для пассажиров обеспечиваются комфорт и безопасность поездок.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в жаркую погоду мы принимаем комплексные меры для обеспечения комфорта пассажиров метро: от перевода систем вентиляции и кондиционирования в вагонах на летний режим до раздачи воды на станциях», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что в столичном метрополитене работают более 660 вентиляционных шахт. В большинстве из них установлено по 2 мощных вентилятора.

«Благодаря этому воздух на станциях полностью обновляется не менее 3 раз в час. Наши специалисты следят за температурой на объектах инфраструктуры, чтобы оперативно реагировать на любые изменения погоды», — подчеркнул заммэра.

Работающие в усиленном режиме шахты тоннельной вентиляции обеспечивают непрерывный приток свежего воздуха с улицы в пассажирские зоны. При помощи шахт отработанный воздух выходит на поверхность.

Воду раздают на станциях, где температура воздуха достигает более +28°C.

Объявления с рекомендациями о том, как обезопасить себя в жаркую погоду, транслируют в метро в аудиоформате и на медиаэкранах.

Важно, что в современных поездах метро работают мощные системы кондиционирования для комфорта пассажиров.

Московский транспорт призывает пассажиров быть внимательными к своему здоровью и окружающим в жаркие летние дни. Как пояснила главный врач — начальник Медицинской службы Московского метрополитена Вера Жельвис, в жару сердечно-сосудистая система испытывает повышенную нагрузку.

«При перепадах температур между жаркой улицей и прохладным помещением или вагоном метро важно помогать организму адаптироваться», - напомнила главврач, уточнив, что поездка будет безопасной и комфортной при правильном питьевом режиме, грамотно подобранной одежде и внимании к собственному самочувствию.

При ухудшении самочувствия, тошноте, головокружении или потемнении в глазах необходимо немедленно обратиться к сотрудникам метрополитена, инспекторам ЦОМП или нажать кнопку связи «Пассажир —Машинист» в вагоне поезда. На каждой станции дежурит персонал, готовый оперативно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.