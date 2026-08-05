Собянин: Более 100 тысяч добровольцев отправились из Москвы в зону СВО Фото: пресс-служба Правительства и Мэра Москвы

Свыше 100 тысяч добровольцев из Москвы отправились в зону специальной военной операции. Об этом сообщил мэр столицы, лидер федерального списка Единой России на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире ИС «Вести». По словам градоначальника, помощь бойцам на линии боевого соприкосновения является общей задачей, и Москва активно участвует в этом процессе.

Собянин подчеркнул, что столица не только направляет добровольцев, но и помогает оснащать подразделения материальными и техническими средствами. Москва является крупнейшим центром военно-промышленного и оборонного комплекса – здесь производятся лучшие технические и военные средства, а также целая линейка медицинского оборудования, фармацевтических препаратов и микроэлектроники, без которых невозможно ведение боевых действий. Всё это, по словам мэра, делает вклад столицы в поддержку армии системным и всесторонним.