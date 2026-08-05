Собянин: ВСМ из Москвы в Петербург будут пользоваться около 40 млн человек Фото: пресс-служба правительства и Мэра Москвы

Первая линия высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом свяжет две крупнейшие агломерации, в которых проживают около 40 миллионов человек. Об этом заявил лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире ИС «Вести».

В московской агломерации живут примерно 30 миллионов человек, в петербургской – около 10 миллионов, и все они будут пользоваться новой инфраструктурой, отметил мэр.

Сергей Собянин подчеркнул, что ВСМ сократит время в пути, повысит комфорт поездок, усилит туристические и культурные потоки, а также увеличит мобильность трудовых ресурсов между регионами.

При этом проект не единственный – по поручению президента Владимира Путина высокоскоростные магистрали будут развиваться в направлении Нижнего Новгорода и Казани, а также ведутся переговоры о строительстве веток в сторону Минска, Воронежа и юга России. Москва, являясь мировым лидером по развитию общественного транспорта, делится своими наработками с регионами, а развитие Центрального транспортного узла имеет важнейшее значение для экономики страны в целом.