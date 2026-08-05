Владислав Овчинский: Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ приглашает на праздничную программу к 70-летию Дня строителя

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В честь 70-летия Дня строителя павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил специальную праздничную программу. Мероприятия пройдут 6 и 9 августа. Участники смогут узнать, как строилась и менялась Москва, а также познакомиться с профессиями, формирующими современный облик столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Программа откроется 6 августа в 18:00 лекцией «Градостроительная ось: Москва-река». Она посвящена роли главной водной артерии в развитии столицы и сегодняшнему преобразованию прибрежных территорий.

«За каждым новым районом, парком, школой или набережной стоит труд тысяч специалистов строительной отрасли. В юбилейный год Дня строителя мы хотим показать жителям, как создается современная столица, и рассказать о людях, которые ежедневно работают над ее развитием. Программа в павильоне “Макет Москвы” объединяет историю города, современные градостроительные проекты и познавательные форматы для всей семьи», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Основные события состоятся 9 августа. В этот день гостей пригласят на обзорные экскурсии «История Москвы», которые пройдут в 11:10, 14:10, 16:10 и 18:10. В воскресенье для самых юных гостей организуют мастер-класс «Роспись строительной каски».

Стоит отметить, что Московский фонд реновации жилой застройки, реализующий программу реновации, по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тысяч квартир.