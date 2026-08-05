Максим Ликсутов: В ОЭЗ Москвы вдвое выросло число точек быстрого питания

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал об увеличении количества микромаркетов с готовой едой в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы, автоматизированные точки питания работают на площадках «Алабушево», «Печатники» и «Руднево».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы последовательно формируем на площадках столичной особой экономической зоны полноценную городскую среду. Здесь создана вся необходимая инфраструктура для работы и отдыха. Сегодня сотрудники предприятий и жители близлежащих районов могут проводить досуг, не покидая территорию ОЭЗ. Для удобства работников и посетителей вдвое увеличили количество микромаркетов по продаже готовой еды», - отметил заммэра, уточнив, что сейчас на трех площадках установлено 34 вендинговых автомата.

Кроме микромаркетов, на площадках ОЭЗ Москвы работают столовые, кафе и кофейни. Сотрудники предприятий и гостей могут выбрать быстрый сервис или полноценный общепит. Автоматы обслуживают круглосуточно, позволяя получить готовую еду без очередей.

Напомним, этот год стал для особой экономической зоны «Технополис Москва» юбилейным - 20 лет со дня основания. Сегодня это ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Десять площадок ОЭЗ «Технополис Москва» занимают в целом 430 гектаров. На них обеспечена локализация производств более 240 высокотехнологичных предприятий. Они работают по таким стратегическим направлениям, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.

Москва обеспечивает активное развитие промышленной инфраструктуры и создание условий для локализации производств. Благодаря решениям города предприятия расширяют мощности и выходят на новые рынки. Столица также оказывает помощь в оснащении компаний высокотехнологичными станками и оборудованием. Это соответствует задачам национального проекта «Средства производства и автоматизации».