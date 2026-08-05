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НовостиОбщество5 августа 2026 9:19

Собянин: Москва помогла Донецку и Луганску отремонтировать тысячи объектов

Собянин рассказал о о системной помощи Донецку и Луганску от Москвы
Мила ГЕНЬ
Собянин: Москва помогла Донецку и Луганску отремонтировать тысячи объектов Фото: пресс-служба Правительства и мэра Москвы

Собянин: Москва помогла Донецку и Луганску отремонтировать тысячи объектов Фото: пресс-служба Правительства и мэра Москвы

Москва на постоянной основе оказывает помощь Донецку и Луганску, восстанавливая тысячи объектов и внедряя высокие стандарты городской среды. Об этом заявил мэр столицы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире ИС «Вести».

Как пояснил Собянин, столица старается обеспечить не просто нормальную, а хорошую жизнь в этих городах, ремонтируя жильё, школы, детские сады, а также реконструируя улицы, мосты, парки и скверы.

Глава Москвы подчеркнул, что работа ведётся не разово, а системно и ежегодно, с планированием на два-три года вперёд. Он отметил, что это ответ на просьбу коллег и поручение президента России Владимира Путина. Москва с удовольствием помогает друзьям, внедряя те стандарты благоустройства и качества жизни, к которым привыкли в столице.

Собянин рассказал, как Москва помогла Донецку и Луганску отремонтировать тысячи объектов

Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей», рассказал о помощи новым регионам России