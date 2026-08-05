Собянин: Здравоохранение Москвы показало высокую эффективность в пандемию Фото: пресс-служба правительства и мэра Москвы

Столичная система здравоохранения доказала свою эффективность в разгар пандемии коронавируса и послужила опорой для других регионов при организации медпомощи. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире ИС «Вести» заявил мэр столицы, лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму Сергей Собянин. По словам градоначальника, сильная врачебная школа и развитая инфраструктура столичных больниц позволили в кратчайшие сроки внедрить протоколы лечения, открыть дополнительные стационары и отработать тактику применения препаратов.

Собянин отметил, что Москва работала в тесной связке с Минздравом и федеральным правительством, а городские эксперты регулярно делились наработками с коллегами из субъектов РФ, помогая им выстраивать всю цепочку борьбы с инфекцией. Эта поддержка оказывалась практически ежесуточно. Также мэр напомнил, что недавно в центре столицы заработали павильоны здоровья – площадки, оснащённые передовыми технологиями, где каждый желающий может за короткое время провести полную диагностику организма.