Анатолий Гарбузов: «АстраЗенека» подтвердила соответствие Стандарту общественного капитала бизнеса в России

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о включении биофармацевтической компании «АстраЗенека» по итогам оценки в реестр организаций, соответствующих Стандарту общественного капитала бизнеса. Компания более 30 лет работает в России. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы, реестр ведется на цифровой платформе АНО «Общественный капитал».

При оценке учитывались показатели по шести направлениям - экология, социальная ответственность, управление, экономика, деловая репутация и вклад в повышение благосостояния общества.

«Стандарт общественного капитала представляет собой единую национальную систему оценки вклада компаний, в том числе международных, в социально-экономическое развитие страны. «АстраЗенека» не только реализует выпуск инновационных препаратов в России, но и инвестирует в будущее медицины – в частности, проводит клинические исследования и готовит высококвалифицированные кадры с ведущими московскими вузами – МГУ и Сеченовским Университетом», — отметил столичный министр.

Компания обеспечивает бесперебойный доступ российских пациентов к жизненно важным лекарствам. Н заводе «АстраЗенека» в Калужской области локализовали производство уже пяти инновационных препаратов для терапии онкологических заболеваний, сахарного диабета 2 типа и других лекарств.

В планах компании - развитие программ раннего выявления заболеваний и всей системы здравоохранения. Например, при поддержке «АстраЗенека» в России уже запустили проекты по ретроспективному анализу КТ-снимков с помощью компьютерного зрения для диагностики рака легкого в нескольких городах России.

Генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова пояснила, что «АстраЗенека» своим примером демонстрирует, как компания с международной экспертизой выступает ответственным участником социально-экономической жизни страны.

Руководитель направления по работе с государственными органами и внешним коммуникациям «АстраЗенека» в России и Евразии Олжас Сатыбалдин назвал одним из приоритетов компании — обеспечение пациентов инновационной терапией, когда она необходима.

«Сегодня в стране доступно более 60 оригинальных препаратов компании, 27 из них входят в перечень ЖНВЛП, а 10 производятся на нашем заводе в Калужской области», - сообщил представитель компании.

Он добавил, что стратегия «АстраЗенека» выстроена в логике развития российского здравоохранения.