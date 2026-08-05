Москвичка подожгла квартиру при судебных приставах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На северо-востоке Москвы в доме на улице Менжинского произошёл инцидент: местная жительница устроила поджог своей квартиры в момент, когда туда пришли судебные приставы. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным канала, визит был связан с процедурой выселения, проходившей по схеме, аналогичной ситуации с певицей Ларисой Долиной.

В ходе разговора с представителями власти женщина распылила легковоспламеняющуюся жидкость, что привело к мгновенному возгоранию. Огонь охватил помещение площадью около 10 квадратных метров, но пожарным удалось быстро его потушить. В результате происшествия пострадали три человека: сама хозяйка квартиры, судебный пристав и сотрудник службы исполнения. Женщину с ожогами госпитализировали, состояние остальных пострадавших уточняется.