Водителя фургона будут судить за сбитого мотоциклиста в Москве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летнего водителя грузового фургона, которому инкриминируют нарушение ПДД, повлекшее гибель человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что ночью 31 мая обвиняемый за рулём автомобиля «ГАЗ 2310» следовал по улице Лётчика Бабушкина и при выполнении левого поворота не убедился в безопасности манёвра, из-за чего столкнулся с мотоциклом «Хонда Девиль» под управлением 17-летнего юноши.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, которое уже направлено в Бабушкинский районный суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.