У жителя Зеленограде изъяли «Жигули» за дрифт Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Зеленограде благодарные граждане помогли полиции задержать лихача, устроившего опасный дрифт на автомобиле «Жигули». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Очевидцы заметили машину, водитель которой создавал реальную угрозу для других участников движения, и незамедлительно позвонили в полицию, а также передали инспекторам видеозапись нарушения.

Благодаря этой записи личность нарушителя была быстро установлена – им оказался 25-летний житель Подмосковья. В отношении него составили сразу несколько административных протоколов: за нарушение правил пользования световыми приборами, непристёгнутый ремень, управление автомобилем с неисправностями, нарушение установки госномеров и вождение без прав. По всем статьям мужчине выписали штрафы, а его «Жигули» изъяли и поместили на спецстоянку.