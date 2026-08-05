Собянин сообщил об уничтожении уже 13 БПЛА, летевших на Москву Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили ещё три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём официальном канале в мессенджере «Макс». Таким образом, общее число уничтоженных за утро дронов достигло 13.

Все беспилотники были перехвачены на подлёте к городу, ни один из них не достиг цели. На местах падения обломков работают специалисты экстренных и оперативных служб, которые проводят осмотр территорий и обеспечивают безопасность граждан. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет. Подробности инцидента и тип сбитых аппаратов пока не уточняются.