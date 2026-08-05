В Бирюлёве девушка пострадала из-за лопнувшего колеса автобуса Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В московском районе Бирюлёво Восточное пассажирка рейсового автобуса пострадала из-за внезапно лопнувшего колеса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомлённый источник.

По предварительным данным, инцидент произошёл на улице Загорьевской – у транспортного средства разрушилась шина, и осколки или ударная волна травмировали девушку, сидевшую в салоне непосредственно над колесной аркой.

После осмотра медики приняли решение доставить пострадавшую в больницу для дальнейшего обследования. Степень тяжести её травм на данный момент не уточняется. Причины, по которым лопнуло колесо, предстоит выяснить специалистам.