Шесть машин столкнулось в Мытищах Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

На 32-м километре трассы А104 «Дмитровское шоссе» в городском округе Мытищи столкнулись шесть автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области. По предварительным данным, авария произошла днём 5 августа, однако точные причины массового столкновения пока не установлены.

В результате ДТП никто из участников не пострадал и за медицинской помощью не обращался. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Движение на участке может быть затруднено, водителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрута.