В Королёве горит здание ЦНИИмаш: Минобороны и Роскосмос совместно ликвидируют ЧП Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В подмосковном Королёве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, входит в структуру Роскосмоса) произошёл пожар в одном из корпусов. Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, в 12:58 мск сработала пожарная сигнализация, при проверке было обнаружено задымление в подвальной части здания. Персонал оперативно эвакуировали, на место прибыли пожарные расчёты, которые приступили к тушению.

По данным госкорпорации, возгорание удалось локализовать, сейчас принимаются меры для его полной ликвидации. Угрозы для жизни людей нет, управление полётом российского сегмента Международной космической станции ведётся в штатном режиме и находится под контролем специалистов. На месте работает оперативный штаб, причины ЧП установят после того, как огонь будет полностью потушен. ЦНИИмаш поблагодарил все оперативные службы за быстрые и профессиональные действия.

В МЧС пояснили, что тушением занимается Министерство обороны, так как объект относится к ведению военного ведомства.