13-летний школьник на самокате врезался в авто в Зеленограде и попал в больницу Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Зеленограде на улице Михайловка 13-летний подросток на электросамокате врезался в автомобиль и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным, юноша 2012 года рождения двигался по тротуару на самокате мощностью 350 Вт, не имея права управления, и столкнулся с машиной, выезжавшей с прилегающей территории.

В результате удара подросток получил травмы и был госпитализирован. Прокуратура Зеленоградского административного округа взяла на контроль выяснение всех обстоятельств аварии, а также устанавливает, кто и на каких условиях передал несовершеннолетнему право управления электросамокатом.