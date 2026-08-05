В Москве объявлен жёлтый уровень опасности на четверг и пятницу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 6 августа, в столице и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр России. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах ожидаются дожди с грозами в период с 12:00 до 21:00.

Аналогичное предупреждение распространяется и на Подмосковье. Кроме того, в регионе с полудня четверга до 18:00 пятницы будет действовать жёлтый уровень опасности из-за жары – температура воздуха может достигать 30 градусов и выше. Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности: избегать открытых пространств во время грозы, не парковать машины под деревьями и по возможности оставаться в помещении.