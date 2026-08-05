Собянин: силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Москве

Силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Москве Фото: REUTERS.

Системы противовоздушной обороны России уничтожили три украинских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков дронов и проводят необходимые работы. Информации о последствиях не поступало.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим беспилотниками атаковал Московскую область. Основные последствия были зафиксированы в Чехове. Губернатор Андрей Воробьев уточнил, что погибли пять человек, еще шесть пострадали. Также была повреждена электроподстанция.