Ефимов: Квартиры по реновации в Головинском районе получили почти 6,4 тысячи москвичей за пять лет

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о заключивших договоры на новое жилье по реновации участниках программы в Головинском районе Москвы.

«Летом 2021 года город направил предложения комфортного жилья в новостройках на Авангардной и Флотской улицах жителям четырех старых пятиэтажек на Онежской и Смольной улицах. Они стали первыми новоселами Головинского района в рамках программы реновации», - отметил заммэра.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, сейчас переселением здесь затронуто 26 домов, в том числе москвичи из 18 зданий полностью завершили оформление документов и переехали в современные жилые комплексы.

Заммэра напомнил, что всего новые квартиры в этом районе за пять лет получили уже почти 6,4 тысячи горожан – каждый пятый участник программы реновации.

Больше всего жилых комплексов передали под заселение на улицах Лавочкина и Онежской. Первые этажи в новостройках по реновации выделены под важную для жителей инфраструктуру.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что в прошлом году в Головинском районе договоры на квартиры в новых домах подписали более 1,9 тысячи человек.

«Это самый высокий показатель с начала переселения по программе реновации в районе. В первой половине 2026-го осматривать жилье, предложенное городом в ЖК на Онежской улице, начали москвичи еще из трех старых домов», - рассказала столичный министр.

Она добавила, что всего с начала этого года документы для переезда здесь оформили уже свыше 700 жителей.

Как сообщили в Департаменте градостроительной политики столицы, в Головинском районе уже возведено и передано под заселение 18 домов. Еще три строятся.

«Квартиры в новостройках имеют улучшенную планировку за счет широких коридоров и просторных кухонь. Все объекты возведены с учетом принципов безбарьерной среды», - подчеркнули в ведомстве.

Известно, что всего в программу реновации в районе входят 137 зданий старого жилого фонда. Новые квартиры получат более 32 тысяч горожан.

Реновация является драйвером развития экономики страны. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В целом в столице около миллиона жителей получат новые квартиры по программе. Под расселение попадают 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять планы по реновации.