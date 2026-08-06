Владимир Ефимов: В Бабушкинском районе строят детсад на 225 мест

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробностями о возводимом на северо-востоке Москвы здании детского сада поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Известно, что будущее дошкольное учреждение смогут посещать 225 малышей. Его построили более чем на 60 процентов. Жилой квартал в Бабушкинском районе, в котором разместится детсад, активно развивается. Строительный адрес здания: улица Кольская, владение 8.

«Детский сад площадью около 4,5 тысячи квадратных метров рассчитан на девять групп. Строители уже приступили к внутренней отделке помещений, активно ведется монтаж инженерных систем и остекление здания. На объекте запроектированы: медицинский блок, пространства для занятий физкультурой, музыкой и развивающих занятий», - отметил заммэра, уточнив, что отделку выполнят в спокойных нейтральных оттенках.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, после ввода в эксплуатацию детский сад передадут в систему городского образования.

Строения разной высоты возводят, используя высокоэффективные звукоизоляционные материалы и двухкамерные стеклопакеты. Создающее вибрацию инженерное оборудование установят в техническом подполье. При этом применят специальные виброизолирующие крепления.

Как пояснили в Департаменте градостроительной политики Москвы, фасады строящегося здания оформят в натуральных природных оттенках. Благодаря этому сооружение будет красиво смотреться рядом с расположенными по соседству домами.

Вокруг детсада проведут комплексное благоустройство. В результате для воспитанников разместят девять игровых площадок, укрытых теневыми навесами, а также физкультурную зону для подвижных игр. При подготовке проекта дошкольного учреждения учитывались актуальные требования безопасности и комфорта. В частности, покрытие площадок и дорожек сделали из нескользящей тротуарной плитки. Кроме того, по периметру участка поставили металлическое ограждение, оснастив его шумозащитными элементами.

Важно отметить, что Мосгосстройнадзор отслеживает возведение детсада на каждом этапе. Инспекторы «Контроля Москвы» провели здесь уже шесть проверок. В них участвовали сотрудники подведомственного Центра экспертиз. Они обеспечили инструментальный контроль качества готовых работ и используемых стройматериалов.

О том, что на востоке города почти построен детский сад с бассейном, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.