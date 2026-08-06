Владислав Овчинский: Разрешения на перемещения строительных отходов в Москве теперь выдаются автоматически

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В столице заработал новый порядок получения документов на перемещение отходов строительства и сноса. С недавнего времени процедура выдачи таких разрешений переведена в полностью в автоматический режим. Теперь для каждого рейса перевозчика разрешение формируется системой автоматически.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что вместо привычной подачи заявки через портал государственных услуг и оформления отдельного документа, разрешение теперь существует в виде электронной реестровой записи с уникальным идентификатором. Все данные — от участников перевозок и спецтехники до объектов утилизации — ведутся в единой автоматизированной информационной системе «ОССиГ», что исключает путаницу и дублирование информации.

Если раньше на оформление уходило до девяти рабочих дней, то сейчас достаточно всего одного календарного.

«Такой подход одновременно повышает качество управления отраслью и создает более комфортные условия для работы бизнеса», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Кроме того, теперь застройщики, подрядчики и перевозчики могут интегрироваться в «ОССиГ» через свои внешние информационные платформы. Это означает, что каждая организация вправе выбрать удобную для себя цифровую среду для взаимодействия с партнерами.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за девять лет реализации программы реновации в эксплуатацию ввели больше 500 ЖК, при этом еще около 11 млн кв.м. жилья находится в проектировании и строительстве.