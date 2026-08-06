Прокуратура утвердила обвинение по делу об автоподставе в центре Москвы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны подробности автоподставы в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 28 июня. Пострадавший ехал на машине марки «Лисян», когда услышал удар сзади. На асфальте лежала девушка, а к вышедшему из авто мужчине сразу подбежали двое парней. Они стали требовать с водителя деньги за якобы ДТП. Пострадавший не растерялся и вызвал на место правоохранителей.

«Ко мне подошел молодой человек, сказал, что девушка его сестра, стал требовать от меня 10 тыс. рублей, добавил, что если я не заплачу, то девушка завтра пойдет в полицию, напишет заявление, и тогда придется заплатить от 200 до 300 тыс. рублей», - сказала жертва автоподставщиков.

Установлено, что двое обвиняемых напали на инспектора, применили к нему насилие и оскорбили, а также повредили видеорегистратор на его форменном обмундировании. После этого они скрылись с места ЧП, но в скором времени были задержаны.

Двое молодых людей и 16-летняя девушка обвиняются в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, применении насилия и оскорблении представителя власти. Обвинительное заключение утверждено Басманной межрайонной прокуратурой.

Как KP.RU писал ранее, семья «автоподставщиков» спровоцировала 27 аварий и получила пять миллионов со страховщиков во Владивостоке.

Опубликовано видео автоподставы в центре Москвы

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