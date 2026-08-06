Таможенники Домодедово изъяли 15 бутылок элитного вина у бортпроводницы. Фото: ФТС России

Домодедовские таможенники изъяли 15 бутылок элитного алкоголя стоимостью почти два млн рублей. Нарушительницей оказалась 41-летняя бортпроводница, которая прибыла в РФ из Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Алкогольный груз обнаружили в багаже женщины в «зеленом» коридоре. По ее словам, вино Sassicaia (Bolgheri Sassicaia, 2021 г.) она везла по просьбе знакомого. Бортпроводница также подтвердила, что знала о действующих таможенных правилах.

Элитный алкоголь изъят. По данному факту возбуждены два дела об административных правонарушениях. Нарушительнице грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.

Как KP.RU писал ранее, в аэропорту Пулково сотрудники ФТС задержали 38-летнего россиянина, прилетевшего из Дубая. У него обнаружены незадекларированные часы и ювелирные изделия на сумму более 6 млн рублей.

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