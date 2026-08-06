Максим Ликсутов: На «Технофесте» представят передовые разработки резидентов ОЭЗ Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Подробностями о программе «Технофеста» на Северном речном вокзале поделился заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы уточнили, что фестиваль проведут 22 августа. На нем масштабные демонстрационные и интерактивные зоны откроет особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва».

«В этом году ОЭЗ Москвы отмечает 20-летие. За это время площадка стала ключевым хабом для развития высокотехнологичных производств. Сегодня продукцией ее резидентов ежедневно пользуются сотни тысяч москвичей и жителей других регионов. Увидеть инновационные разработки компаний можно будет на "Технофесте"», - отметил заммэра, уточнив, что там свои лучшие решения представят более 30 предприятий.

В программе фестиваля:

- интерактивное селфи-зеркало, позволяющее сделать сотню снимков всего за минуту;

- необычная музыкальная зона, созданная производителем технических тканей и препрегов на основе углеродных, стеклянных и арамидных волокон;

- в зоне авиастроения - образцы новейших пассажирских кресел для самолетов и первой российской кабины для канатных дорог;

- нейросеть, распознающая человеческие реакции в реальном времени. Технологической основой решения стал первый отечественный нейроускоритель для встраиваемых систем на базе российского ИИ-процессора, разработанный резидентом ОЭЗ Москвы;

- мастер-классы по выжиганию и резке по металлу от производителя высокотехнологичного лазерного оборудования;

- мастер-классы по тейпированию для спортсменов и любителей активного образа жизни, курс логики для детей;

- мастер-классы и консультации ветеринарных врачей для владельцев домашних животных;

- лектории, интерактивные мероприятия, интеллектуальные игры и воркшопы и лазерное шоу.

Подробнее о фестивале «Технофест» - на специальном сайте.

Напомним, ОЭЗ «Технополис Москва» является ключевым хабом отечественной промышленности и центром притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. На ее десяти площадках в целом на 430 гектарах локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они работают по таким стратегическим направлениям, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.