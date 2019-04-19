Московские окна : С приходом тепла дети выпадают в открытые окна и подвергаются нападению бойцовских собак
Михаил Антонов и Александр Рогоза - о том, какие опасности грозят детям в столице и как от них защититься
С приходом тепла дети выпадают в открытые окна и подвергаются нападению бойцовских собак
Главные темы:
- Второй случай нападения алабаев на детей за неделю. В Новой Москве от «бойцовской» собаки пострадали два подростка.
- В открытые окна навстречу теплу каждый день выпадают дети. «Комсомолка» разбиралась, как избежать опасности.