Московские окна : С приходом тепла дети выпадают в открытые окна и подвергаются нападению бойцовских собак

19 Апр 11:03 2019-04-19T12:48:23+03:00

Михаил Антонов и Александр Рогоза - о том, какие опасности грозят детям в столице и как от них защититься

С приходом тепла дети выпадают в открытые окна и подвергаются нападению бойцовских собак 00:00 00:00

Главные темы:

- Второй случай нападения алабаев на детей за неделю. В Новой Москве от «бойцовской» собаки пострадали два подростка.

- В открытые окна навстречу теплу каждый день выпадают дети. «Комсомолка» разбиралась, как избежать опасности.