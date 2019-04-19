2019-04-19T12:48:23+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАлександр РОГОЗА

Московские окна : С приходом тепла дети выпадают в открытые окна и подвергаются нападению бойцовских собак

Михаил Антонов и Александр Рогоза - о том, какие опасности грозят детям в столице и как от них защититьсяМихаил Антонов и Александр Рогоза - о том, какие опасности грозят детям в столице и как от них защититься

Михаил Антонов и Александр Рогоза - о том, какие опасности грозят детям в столице и как от них защититься

С приходом тепла дети выпадают в открытые окна и подвергаются нападению бойцовских собак

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Главные темы:

- Второй случай нападения алабаев на детей за неделю. В Новой Москве от «бойцовской» собаки пострадали два подростка.

- В открытые окна навстречу теплу каждый день выпадают дети. «Комсомолка» разбиралась, как избежать опасности.

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