В Подмосковье мальчика забрали из семьи и он умер в детском доме, в правительстве Москвы рассказали, сколько будет стоить проезд по МЦД
Михаил Антонов и журналисты «Комсомольской правды» - с главными новостями столицы
В Подмосковье мальчика забрали из семьи и он умер в детском доме, в правительстве Москвы рассказали, сколько будет стоить проезд по МЦД
Главные темы:
- В Подмосковье мальчика забрали из семьи, и он умер в детском доме. Родители боролись за ребенка, но так и не смогли вернуть сына.
- Лодочка, плыви: корреспондент «КП» отправился в путешествие по Москве-реке. Без приключений, как обычно, не обошлось.
- Запуск Московских центральных диаметров в столице: Как и сколько будем платить за проезд. Новые скоростные маршруты поменяют тарифы в наземке и метро.