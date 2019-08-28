2019-08-28T14:43:13+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВСветлана ВОЛКОВА

В Подмосковье мальчика забрали из семьи и он умер в детском доме, в правительстве Москвы рассказали, сколько будет стоить проезд по МЦД

Михаил Антонов и журналисты «Комсомольской правды» - с главными новостями столицыМихаил Антонов и журналисты «Комсомольской правды» - с главными новостями столицы

Михаил Антонов и журналисты «Комсомольской правды» - с главными новостями столицы

В Подмосковье мальчика забрали из семьи и он умер в детском доме, в правительстве Москвы рассказали, сколько будет стоить проезд по МЦД

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Главные темы:

- В Подмосковье мальчика забрали из семьи, и он умер в детском доме. Родители боролись за ребенка, но так и не смогли вернуть сына.

- Лодочка, плыви: корреспондент «КП» отправился в путешествие по Москве-реке. Без приключений, как обычно, не обошлось.

- Запуск Московских центральных диаметров в столице: Как и сколько будем платить за проезд. Новые скоростные маршруты поменяют тарифы в наземке и метро.

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