2019-11-22T15:02:02+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯНАлиса ТИТКО

МЦД поехали! Как теперь добираться по новым маршрутам, что уже работает, что еще не открыто и сколько всё это стоит

Запуска Московских центральных диаметров – новых наземных веток метро, которые свяжут столицу с областью, ждали все.Запуска Московских центральных диаметров – новых наземных веток метро, которые свяжут столицу с областью, ждали все.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наш корреспондент проехала из Москвы в Одинцово и рассказывает обо всех нюансах поездки, навигации и стоимости

МЦД поехали! Как теперь добираться по новым маршрутам, что уже работает, что еще не открыто и сколько всё это стоит

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