МЦД поехали! Как теперь добираться по новым маршрутам, что уже работает, что еще не открыто и сколько всё это стоит
Наш корреспондент проехала из Москвы в Одинцово и рассказывает обо всех нюансах поездки, навигации и стоимости
МЦД поехали! Как теперь добираться по новым маршрутам, что уже работает, что еще не открыто и сколько всё это стоит
КСТАТИ
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