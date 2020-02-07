7 Февр. 2020 2020-02-07T14:35:04+03:00

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К Wi-Fi в московском метро теперь можно будет подключаться без просмотра рекламы! 00:00 00:00

М. Антонов:

- Для пассажиров московского метрополитена есть хорошие новости. В ближайшие полгода они смогут пользоваться подземным интернетом без необходимости каждый раз смотреть назойливую рекламу. Подробнее об этом в своем сюжете расскажет мой коллега, эксперт в области высоких технологий Александр Тагиров.

А. Тагиров:

- У любого человека есть одно неоспоримое качество – к хорошему мы привыкаем очень быстро. То же самое касается и крутых технологий, которые проникают в нашу жизнь. 30 лет назад мы осваивали мобильную связь. 20 лет назад скоростной домашний интернет. Сейчас этими вещами никого не удивишь и, кажется, что так было всегда. Такая же история произошла с Wi-Fi в столичном метро. Попробуйте спуститься в московскую подземку и увидите тысячи людей, которые сёрфят новости, залипают в социальных сетях или просто слушают музыку. И все это благодаря Wi-Fi-подключению, без которого теперь не обходится ни одна поездка. Однако, давайте отмотаем наши часы на шесть лет назад. 1 декабря 2014 года социальные сети, в том числе, и Твиттер, взорвала новость о том, что московское метро стало зоной бесплатного интернета. Пользователи ликовали и шутили на тему того, что для некоторых это теперь чуть ли не единственный способ выйти в глобальную сеть.

С тех пор прошло немало времени и за этот период подземный Wi-Fi успел измениться. Он стал удобнее, быстрее и в целом как-то роднее каждому из нас. И плата за все это удобство – конечно, реклама, которую нам приходится смотреть при подключении. Впрочем, и тут у меня есть для вас лайфхак, который подготовила нам компания Билайн. Буквально на днях полосатый оператор объявил о старте специального предложения для клиентов Билайн в Москве и Московской области - 6 месяцев интернета в метро без всякой рекламы. Акция действует в течение шести месяцев с момента активации специального промокода. Подключиться к акции можно в мобильном приложении «Мой Билайн», в разделе «Специальные предложения» до 31 марта этого года. Подключение абсолютно бесплатное и действительно подарит вам полгода подземного Wi-Fi без необходимости каждый раз просматривать рекламу.

Воспользоваться предложением очень просто. Что для этого нужно? На экране акции в мобильном приложении «Мой Билайн» примите условия и нажмите кнопку «Подключить акцию». На открывшейся странице нажмите кнопку «Активировать промокод» и следуйте подсказкам. Если вы ранее не пользовались подземным интернетом, то подключитесь к сети MT_FREE и пройдите регистрацию по номеру телефона. После регистрации вы можете пользоваться Wi-Fi в метро без всякой рекламы.

Ну и напоследок несколько интересных фактов от сервиса «Билайн аналитика», чисто для общего сведения. Ежедневно московским метро пользуются более одного миллиона клиентов Билайн. В среднем в месяц пассажиры метрополитена потребляют около 250 терабайт мобильного трафика. По средним расчетам, это равнозначно примерно 125 тысячам фильмам в среднем качестве. На их просмотр могло бы уйти больше 20 лет. А если вам интересно, на каких станциях больше всего качают трафик, то это «Парк культуры», «Менделеевская», «Павелецкая», «Комсомольская» и «Проспект мира». А самые активные пользователи мобильного интернета обитают на станция «Ново-Косино», «Выставочная», «Рассказовка», «Менделеевская» и «Алма-Атинская».

Алексей Левченко, исполнительный вице-президент и региональный директор московского региона ПАО ВымпелКом отлично прокомментировал новое предложение. По его словам, темп жизни в большом городе провоцирует нас быть постоянно на связи, решать рабочие вопросы, готовиться к учебе или просто отдыхать даже в дороге. Ну а шесть месяцев без рекламы отличный способ помочь клиентам оставаться всегда онлайн и не тратить время на просмотр лишнего контента.