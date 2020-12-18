«Влюбилась по уши и решилась на аборт»: что на самом деле случилось с сурмамой из Казахстана, заявившей, что ее держали в плену

В сентябре Динаре оплатили дорогу в Москву и подсадка эмбриона прошла успешно. Фото: Shutterstock

После скандальной истории с так называемым «филлипинским делом» о торговле суррогатными детьми иностранным гражданам, похожие случаи по новостным лентам разлетаются мгновенно. Так было и с историей 29-летней гражданки Казахстана, Динарой Амановой. Как только в СМИ просочилась информация о том, что женщина подала заявление в полицию с жалобой на то, что ее якобы в Москве держат в плену руководители агентства, через пару минут она была на всех обложках. Писали, что беднягу не выпускали из квартиры, где она живет с другими сурмамами, что не оказывали ей даже элементарной медицинской помощи. Поэтому Динара и сбежала на родину. Уточним, что женщина до сих пор находится в Казахстане.

Но оказалось, история эта совсем о другом: о большой и «чистой» любви и чужом ребенке, который оказался помехой женскому счастью. Сама Динара в узких кругах агентов, которые подбирают для бездетных пар суррогатных мам, персонаж известный. На родине в Казахстане у женщины есть собственный ребёнок, но это не помешало ей уже дважды родить за деньги в России. Причем всякий раз Динара попадала в скандальные истории: то требовала гонорар ей повысить, то отказывалась от медицинской помощи и пропадала неизвестно куда. Так она и попала в черные списки сурмам (их ведут агентства, чтобы предупредить друг друга о мошенницах Прим.Ред.). Но в итоге агенты, которых она уломала на третьи роды, все-таки нашлись.

В сентябре Динаре оплатили дорогу в Москву и подсадка эмбриона прошла успешно. Российская семейная пара, которая уже много лет мечтала о детях, была на седьмом небе от счастья. Сама Динара поселилась в съемной квартире с другой сурмамой, это условие как и ряд других, было прописано в ее договоре. В ожидании чада и крупного гонорара за его рождение Динара жила, горя не зная. За квартиру платить ей было не нужно, плюс зарплата сурмамы, которую ей платили ежемесячно. Но сидеть дома женщине было скучно.

- Она постоянно где-то гуляла. И как-то раз в октябре вернулась и рассказала историю о том, что по уши влюбилась. Говорила, что он азербайджанец, что давно живет в Москве и очень хорошо зарабатывает. Он давал ей деньги за интимную близость и она не только это не скрывала, но и хвалилась суммами, - рассказала «КП» подруга Динары, тоже суррогатная мама, которая просила не указывать ее имя.

По словам женщины, Динара часто не приходила ночевать в квартиру. А однажды, заявила что ее женскому счастью мешает только одно...

- Беременность стала для нее как кость в горле. Она сказала, что хочет выйти замуж, плакала. Ее любовник знал про беременность, но она соврала, что это якобы случайно залетела. Вот он и стал ей говорить про аборт. И знаете, это у нее стало идеей фикс, - рассказала в эксклюзивном интервью «КП» подруга Динары.

Дошло до того, что Динара решила проконсультироваться, как же ей избавиться от малыша. Правда, советчика выбрала в этих вопросах весьма категоричного: известную суррогатную маму, которая много лет назад оставила себе чужого ребенка, от которого отказались биологические мама и папа.

- Когда мне позвонили и стали спрашивать про аборт, я просто в шоке была. Как можно убить чужого и такого долгожданного малыша. Но эти вопросы дамочку вообще не волновали. Ее заботило только то, что агенты узнают, что она умышленно спровоцировала роды, чтобы убить малыша. Боялась, что придется платить штрафы, - рассказала «КП» Нина Дмитрушкина.

Нина, как могла, отговорила женщину от аборта. А когда увидела по новостям ее историю, сразу поняла в чем там дело.

- Она просто улетела на родину, чтобы там сделать аборт. При этом соломки себе подстелила, написав это лживое заявление в полицию, - прокомментировала Нина Дмитрушкина.

И действительно, как только с Динарой связались следователи, она пошла в отказ. Сейчас в полиции лежит ее заявление, в котором она честно призналась в клевете. Пока не ясно, возбудят ли против нее уголовное дело. А вот малыша, кажется, все-таки удалось спасти.

Переписка с Динарой Амановой.

- Я не буду рассказывать сейчас, какую работу мы провели с ней, чтобы она сохранила беременность, на какие пошли уступки. Но, в итоге, сейчас мы с ней вполне друг друга понимаем и абсолютно на связи, - рассказала Инесса Матович, руководитель агентства «Эко-Гарант».

Сама Динара про аборт говорить не хочет. А всю ситуацию с завлением валит на разбушевавшиеся гормоны.

- Беременность - такое дело сложное. Настроение скачет, вот и написала это заявление, - оправдалась Динара в телефонном разговоре с «КП».

Но факты говорят об обратном. Аборт она действительно планировала.

- Несколько дней назад Динара обратилась к нам и попросила взять в январе ее донорские яйцеклетки. Она уверяла, что не является беременной. Сама процедура в такой ситуации просто невозможна, - рассказали «КП» в одной из репродуктивных клиник столицы.

Так сохранила ли женщина беременность? Пока это остается загадкой. Уголовное дело по ее заявлению возбуждено не было, но проверка продолжается. Самой Динаре тоже грозит ответственность по статье «Клевета». Помимо этого она нарушила, кажется, все условия договора о суррогатном материнстве. Женщина не только не имела права покидать Россию, под полным запретом во время вынашивания чужого ребенка была интимная близость с мужчинами. Но это, кажется, уже совсем другая история.

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