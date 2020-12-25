В столице продолжается реконструкция проблемных транспортных узлов. Сегодня, 25 декабря, для водителей открылась после реконструкции долгожданная развязка МКАДа с Волоколамским шоссе.\\"Работы завершены досрочно – на год раньше, чем планировалось, - сказал сегодня, 25 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии реконструированной развязки. - И теперь движение на этом транспортном узле станет намного комфортнее.Развязка на МКАД стала одним из завершающих этапов многолетней реконструкции Волоколамского шоссе. Надеюсь, в следующем году мы завершим работы на этой магистрали\\".По его словам, пандемия не помешала дорожному строительству в Москве. В этом году запустили 115 километров новых дорог, эстакад, мостов и тоннелей.ЧТО СДЕЛАЛИРазвязка Волоколамского шоссе с МКАД - один из самых загруженных транспортных узлов Москвы. В этой точке пересекаются потоки, следующие по МКАД, Волоколамскому и Пятницкому шоссе. Прежде здесь постоянно собирались многочасовые пробки. Кроме того, мешала и другая проблема - 6-полосное Волоколамское шоссе за МКАД сужается до 4 полос.Во время реконструкции:- устаревшее сооружение заменили на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности;- построили более 8 километров дорог, включая реконструкцию 2 существующих и сооружение 4 новых эстакад общей длиной 2,2 километра;- расширили до 8 полос существующие эстакады на внутренней стороне МКАД над Волоколамским шоссе и железнодорожными путями МЦД-2. Новые эстакады-съезды обеспечивают комфортный выезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в центр и в сторону области;- переустроили порядка 50 километров инженерных сетей;- возвели 2-полосную эстакаду длиной 690 метров для разворота с внутренней на внешнюю сторону МКАДа;- построили эстакаду прямого хода длиной 400 метров на пересечении Волоколамского шоссе с Походным проездом;- расширили с 3 до 5 полос движения в каждом направлении основной маршрут Волоколамского шоссе на пересечении с МКАД;- реконструировали 2 подземных перехода в районе домов № 116 и № 128 по Волоколамскому шоссе;- обустроили боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД, а также вдоль Волоколамского шоссе по направлению в центр;- высадили 5,4 гектара газонов, а также 615 деревьев (ива, клён, липа, рябина, тополь) и 4 720 кустарников (сирень, спирея, карагана, смородина, снежноягодник);- поставили вдоль МКАДа защитные экраны длиной 409 метров.Кроме того, сейчас продолжается реконструкция участка шоссе от МКАД до реки Сходни. Работы выполнены уже на 72 процента.Окончание реконструкции Волоколамского шоссе намечено на конец 2021 года.В ЧЕМ ПОЛЬЗАРеконструкция развязки на МКАДе:- ускорила северо-западный участок МКАД, Волоколамского, Пятницкого и Путилковского шоссе, Трикотажного проезда;- сделала удобнее поездки по городу для жителей столичных районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, а также подмосковного города Красногорска, в которых проживают порядка 1 миллиона человек;- облегчила водителям проезд до Зеленограда по Пятницкому шоссе;- уменьшила заторы на МКАДе и ускорила поездки миллионам пассажиров общественного транспорта и автомобилистов, которые регулярно или от случая к случаю пользуются северо-западным участком этой магистрали.ПЛАНЫС 2021 по 2023 годы в Москве планируют построить:- 258 километров дорог;- 88 искусственных сооружений;- 54 пешеходных перехода.Главным проектом на ближайшие годы остаётся строительство новых хордовых магистралей – Северо-Восточной, Юго-Восточной хорды и Южной рокады.