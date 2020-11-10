Реновация пятиэтажек в Москве: Список стартовых площадок расширили в пяти округах

Во время публичного слушания по проекту реновации одного из столичных районов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для будущих квартир участников реновации в Москве продолжают подбирать стартовые площадки. Сегодня, 10 ноября, на заседании президиума правительства столицы расширили список адресов для строительства новых многоэтажек по программе. Постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Новые площадки по 10 адресам находятся в пяти округах и 6 районах Москвы. На них построят всего 163,9 тысячи квадратных метров жилья.

В новостройки на этих площадках смогут переехать 6 тысяч москвичей из 2,3 тысяч квартир в 33 пятиэтажках.

При этом семь стартовых площадок разместились на месте снесённых домов реновации.

Кроме того, из-за ограничений, препятствующих строительству, из списка вычеркнули два адреса в Северо-Восточном округе - улица Руставели, вл. 3, корп. 4 в Бутырском районе и Лазоревый проезд, вл. 2А в Свиблово.

Теперь в столице подобраны уже 472 стартовые площадки для строительства новых домов программы реновации общей площадью 7,4 миллиона квадратных метров.

КОНКРЕТНО

Где построят новые дома для участников реновации в Москве

ЦАО

Пресненский район

ул. Подвойского, д. 12/15, ул. Литвина-Седого, д. 13

СВАО

Ростокино

пр-т Мира, вл. 135А

ВАО

Новогиреево

ул. Мартеновская, вл. 39

ЮВАО

Люблино

ул. Краснодарская, вл. 8; вл. 18

ул. Люблинская, вл. 111, стр. 2

ул. Совхозная, вл. 10А

ул. Судакова, вл. 5

ЗАО

Можайский район

ул. Багрицкого, вл.28

Филёвский Парк

ул. Барклая, вл. 6

ЦИФРЫ

В программе реновации жилья в Москве участвуют 5 174 дома – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллионов квадратных метров. В них сегодня проживает порядка 1 миллиона человек.

Сейчас идёт или завершилось переселение жителей 183 домов в 58 домов-новостроек. Всего переселяется 27 тысяч жителей, из них в новые квартиры уже переехали – 21,6 тысячи человек.

В разных округах Москвы построено 75 новых жилых домов общей площадью 0,9 миллиона квадратных метров. При этом уже проектируются и строятся 260 домов общей площадью 4,2 миллиона квадратных метров.