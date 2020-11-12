Сергей Собянин объяснил, почему ресторанам в Москве разрешили работать днем, но запрещают ночью

Кафе и барам Москвы временно запретят обслуживать гостей после 23-00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 13 ноября в Москве начинают работать новые ограничительные меры, призванные сдержать распространение коронавируса в столичном регионе. Среди них запрет на обслуживание посетителей баров, кафе и ресторанов в ночное время – с 23:00 до 6:00. В прямом эфире канала «Россия 24» одна из горожанок задала мэру Сергею Собянину вопрос:

— Почему вы не закрываете кафе и рестораны в дневное время? Неужели в ночное время вреда больше... — спросила Ольга Сараева.

— Закрытие в дневное время всего общепита означает совершенно другой порог, другой режим работы. По сути дела мы тогда полностью положим весь общепит и ресторанный бизнес. Нанесем громадный для них ущерб. Поэтому приняли минимальные решения, которые введены в большинстве европейский стран, — ответил Сергей Собянин.

Также мэр отметил, что новые ограничительные меры были рекомендованы федеральным Роспотребнадзором.

— После 23:00 многие рестораны и кафе превращаются в другое: караоке-клубы, танцполы и так далее. Это другой режим работы, другой режим общения и вероятность заражения намного выше. Поэтому такое решение принято. Оно компромиссное, — добавил мэр.

Последнюю неделю ежесуточный прирост диагностированных случаев коронавируса в Москве колеблется от 5 до 6 тысяч новых пациентов. На фоне этого Сергей Собянин подписал указ о введении дополнительных мер. Так с 13 ноября всех студентов переводят на удаленку, в театрах, концертных залах и кино разрешено продавать только 25% билетов. Остановлено проведение культурных и просветительских мероприятий, а все спортивные должны пройти дополнительное согласование в Департаменте спорта.

Также новый указ по сути запрещает работу ресторанов и клубов Москвы в новогоднюю ночь. Сергей Собянин призвал праздновать дома, но отметил, что гулять по улицам никто не запрещает.

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