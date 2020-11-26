В Москве задержали приемного отца, которого дочери обвинили в педофилии

Скандал в образцово-показательной московской семье Прониных* (здесь и далее имена и фамилии изменены - прим. авт.) грянул на прошлой неделе. Сначала близкая подруга семьи, а следом на ней две приемные дочери рассказали в полиции жуткую правду. 54-летнего Алексея Пронина* они обвинили в педофилии. Все началось 20 лет назад, когда двух сестёр 4 и 7 лет взяли из детского дома. Много лет мужчина насиловал девочек, причем приёмная мама все хорошо знала.

- Когда мне лет 10 было, я даже попыталась сама в полицию позвонить. Но мама вырвала у меня телефонную трубку и сказала, что, если пикну, то она вернет меня в детдом, - рассказала «КП» одна из приемных дочерей Алексей, Ольга*.

Все началось 20 лет назад, когда двух сестёр 4 и 7 лет взяли из детского дома.

Это ей сразу после обращения в полицию стал угрожать приёмный отец. В телефонном разговоре он признался в изнасилованиях детей. Но вместо раскаяния стал пугать приемную дочь, что сведет счеты с жизнью.

Но теперь позвонить никому обвиняемый в страшных преступлениях не сможет. В четверг, 26 ноября, мужчина был задержан.

- Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних», - сообщил «КП» собственный источник в следствии.

Сейчас обвиняемый дает показания. Уже завтра следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте. И скорее всего, приговора он будет дожидаться в СИЗО. Ему светит до 15 лет за каждый преступный эпизод.

Сейчас следователи опрашивают других приёмных дочерей. Всего за 23 года в семье вырастили больше 20 детей из детских домов.

Органам опеки, которые должны были надзирать над семьей, тоже ответственности не избежать.

- В рамках расследуемого уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства по ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование по уголовному делу продолжается, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

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