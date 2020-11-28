Сергей Собянин: «За десять лет в Московском регионе количество машин увеличилось почти на полтора миллиона»

По словам мэра, только работа на опережение помогла мегаполису не встать в глухую пробку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобильную тему на своей официальной странице В Контакте в субботу, 28 ноября, поднял мэр Москвы Сергей Собянин. 2020-й подходит к концу, а значит, самое время подводить итоги десятилетки. Так, по данным, которые озвучил градоначальник, с 2010 по 2020 годы население Москвы выросло почти на полтора миллиона.

- Примерно на столько же выросло количество машин. По всем законам Москва должна была встать в глухую пробку. Но мы работаем на опережение. Населения стало больше примерно на 10%, а объем дорожной сети увеличился на 17%. И это не только дороги, но и сложнейшие инженерные сооружения: десятки развязок, тоннели, эстакады, - сообщил мэр столицы.

В Москве ввели в эксплуатацию четыре новые хордовые магистрали - Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада. По мнению многих экспертов, эта система организации движения на 20% более эффективна, чем замкнутая кольцевая.

- Вообще, такого объема дорожного строительства в мегаполисах нет нигде в мире. Мы все делаем одновременно, и поэтому дорожная ситуация по многим параметрам постепенно становится лучше, - добавил Сергей Собянин.

Не забывают в столице и о развитии общественного транспорта. Помимо новых станций метро в Москве запустили МЦД (Московские центральные диаметры) и МЦК ( московской центральное кольцо).

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