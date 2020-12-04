«Избивал и хайповал»: блогеру, во время прямого эфира которого умерла женщина, грозит реальная уголовка

Блогер в первый же день начал отрицать свою причастность к смерти

Рано утром в пятницу, 4 декабря, Следственный комитет предъявил обвинение 30-летнему блогеру Стасу Решетникову. Тому самому татуированному «звезде ютюба», во время стрима которого 2 декабря умерла 30-летняя Валентина Григорьева.

Напомним, отморозок, вместо того чтобы вызвать скорую ровно два часа и 16 минут вел прямую трансляцию на фоне тела женщины, которое он уложил на диван. В итоге медиков вызвали зрители трансляции. А сам блогер в первый же день начал отрицать свою причастность к смерти, мол погибшая сама во всем виновата.

- У нее передоз, - заявил Стас Решетников в полиции.

Были ли в этой истории наркотики, пока говорит рано. Экспертиза еще не готова. Но причины смерти, которые установили накануне, к ним точно никакого отношения не имеет.

- У потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее 3-х воздействий по лицу, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СУ РФ по Московской области.

Проще говоря, погибшую до смерти избили. И главный подозреваемый, а теперь обвиняемый – тот самый блогер.

Всю минувшую ночь его опрашивали следователи. Свою вину Решетников частично признал.

- Да, бил. Но это только ради видео, чтобы хайпануть, - дал весьма странные показания Решетников.

Действительно, в сети сохранились ролики, на которых блогер отвешивает погибшей оплеухи. Сейчас их изучают следователи. Кроме того, показания против Решетникова уже дали соседи. В день смерти Валентины, они видели, как Стас выгнал ее почти голую на улицу.

Уже сегодня, в пятницу, 4 декабря, Решетникова для следственного эксперимента доставят в дом, где погибла молодая женщина.

За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уже в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте блогера. Судя по всему, стримить он будет теперь очень нескоро.

Тем временем информация о беременности погибшей не подтвердилась. Возможно, накануне смерти Валентина успела сделать аборт.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Зай, ты жива или нет?»: Блогер Reeflay устроил стрим на фоне бездыханного тела девушки, которая якобы умерла у него на балконе

По одной из версий, причиной смерти подруги Reeflay могло стать переохлаждение, однако официального подтверждения нет (подробности)

«Он издевался, а она хохотала, да еще залетела от этого урода»: друзья рассказали о девушке, погибшей в прямом эфире блогера

Валентине было всего 30, покорять Москву из родного Краснодара она приехала около года назад (подробности).