В Москве двое полицейских приняли роды у женщины в метро

29-летняя москвичка родила прямо на полу в холле метрополитена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздно вечером в среду, 9 декабря, пассажиры станции метро «Электрозаводская» заметили на эскалаторе беременную женщину, которая вскрикивала от боли и держалась рукой за живот. Люди стали звать на помощь и первыми, кто откликнулся, оказались двое сотрудников полиции. Напарники помогли женщине спуститься с эскалатора и сразу вызвали скорую. Правда, все случилось еще до приезда медиков. 29-летняя девушка родила прямо на полу в холле метрополитена. Вместо акушеров: сержант полиции Алеся Полякова и прапорщик полиции Алексей Орлов.

- 29-летняя будущая мама находилась на последних сроках беременности. Понимая, что женщине требуется срочная помощь, старший сержант полиции Алеся Полякова, не растерявшись, помогла появиться младенцу на свет, слаженно и быстро, сделав все необходимое, чтобы новорожденный малыш и мама не пострадали, - рассказал «КП» Владимир Васенин, руководитель пресс-службы столичной полиции.

Как только кроха родился, полицейские завернули его в специальную теплоизолирующую фольгу. Подоспевшие врачи забрали роженицу и ее малыша в больницу. А полицейских похвалили, мол, все правильно сделали.

О самой роженице известно немного. Это 29-летняя Упол Курманова. Женщина родом из города Токмок в Киргизии. В России она находилась нелегально.

Упол Курманова родом из Киргизии, в Москве она находилась нелегально. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, год назад сотрудники полиции приняли роды у многодетной мамы из Москвы прямо в машине в ДПС. Доехать до роддома женщине не удалось из-за московских пробок. Один из полицейских-акушеров в итоге стал крестным папой мальчика.