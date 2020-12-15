Расцветай, моя деревня!

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В декабре прошлого года Президент РФ Владимир Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики. Ключевым моментом обсуждения стало повышение качества жизни на селе.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий утверждена 31 мая 2019 года и предусматривает реализацию нескольких проектов. В первую очередь речь идет о строительстве в сельской местности комфортного жилья, развитии инженерной и транспортной инфраструктуры. Ведь жителям сел и деревень необходимы больницы и поликлиники, новые и отремонтированные дороги. Кроме того, среди приоритетных задач программы - обеспечение работой сельских жителей и благоустройство сельских территорий. Словом, пора остановить мировую тенденцию - отток в город, продолжающийся больше полутора веков.

Общий объем финансирования госпрограммы в 2020 - 2025 годах - около 1,5 трлн рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 0,7 трлн рублей.

По оценкам специалистов, запуск госпрограммы стал началом кардинального решения застарелых проблем села - слабой инфраструктуры, некачественного жилого фонда, низкого уровня занятости и заработной платы, оттока населения.

Программа вызвала колоссальный отклик в регионах. В 2020 году в ее рамках Министерством заключено 194 соглашения с 81 из 85 субъектов Федерации на общую сумму 22,4 млрд рублей. На 2021 год заявки на участие в программе отправили 82 региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Есть вопросы, требующие нашего особого внимания. Прежде всего вопросы экономики сельского производства, комфортной среды для жизни, условий для повышения благосостояния людей и, разумеется, дальнейшее укрепление позиций российского АПК как современной, глобально конкурентоспособной отрасли. Давайте проанализируем, что государство может и должно сделать дополнительно для миллионов сельских тружеников, для их семей, для тех, кто кормит страну, живет и работает на селе».

Президент России Владимир ПУТИН.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

От 0,1% годовых составляет льготная ставка для тех, кто хочет жить в деревне или селе. По данным банков, уже выдано льготных ипотечных кредитов на сумму 65,4 млрд рублей. Улучшить свои жилищные условия смогли более 33 тысяч семей.

4,9 (13% всего сельского населения России) - охват госпрограммы за первый год реализации проектов.

До 43,2% повысится доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.

Не менее 25,1% - такова должна быть доля сельского населения в общей численности населения страны к 2025 году.

Тем не менее на обсуждении в Совете Федераций говорилось, что российскому селу необходимо не менее 45 тысяч машин ежегодно. За последние 25 лет парк техники сократился в шесть раз, плюс высокая доля под списание (у тракторов - 70%). Значительную долю рынка занимают импортные производители.

ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ

Семья Лазаричевых: Летом взяли кредит, сейчас живем в своем доме

Еще летом семья Лазаричевых и не догадывалась, что встретит Новый год в собственном доме.

Семья из Ульяновской области стала участником государственной ипотечной программы.

Анна и Евгений Лазаричевы с детства мечтали о тихом уютном гнездышке, в котором они будут счастливы и воспитают детей. Глава семьи Евгений Александрович - ветеран боевых действий, работает оперуполномоченным в отделении полиции. Жена Анна Яковлевна - бухгалтер на производстве молочной продукции. Правда, сейчас она в декретном отпуске - со дня на день ожидает третьего ребенка. Семья воспитывает двоих детей - Ульяну, ученицу младших классов, и маленького Антипа - он еще дошкольник.

О сельской ипотеке супруги узнали из интернета, а за подробностями программы обратились в районное отделение Россельхозбанка.

- В августе этого года по проекту «Сельская ипотека» мы получили льготный кредит, - рассказывает Евгений Лазаричев. - Процентная ставка 2,7% под сумму 1,8 млн рублей на приобретение дома площадью 84 кв. метра и земельного участка на 7,5 сотки. В отделении Россельхозбанка нам все быстро и внятно объяснили, и мы с женой за вечер приняли решение. Это для нас прекрасная возможность - детям лучше жить в просторном доме, нежели в квартире. Оформление документов заняло буквально пару дней. Сейчас живем в своем доме с газовым отоплением, водой и канализаций.

- Жизнь в квартире отличается от жизни в доме, - поддерживает мужа Анна, - В многоквартирных корпусах довольно шумно, а я с детства мечтала о своем доме и была рада, что наши с мужем взгляды совпали. Много работали, копили деньги и наконец переехали. Благодаря поддержке государства смогли реализовать задуманное довольно быстро.

Впереди много планов по благоустройству участка. Сейчас обустраиваем детскую, отметим Новый год и займемся ремонтом обеденной зоны. Хочется собираться дружно всей семьей за большим столом.