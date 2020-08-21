Рисуем башни «Москвы-Сити», делаем воздушных змеев: какие мастер-классы пройдут в День города в столице

Детям предложат нарисовать башни «Москва-Сити» углем на холсте, любимое место в своем районе в технике пастели. А еще попробовать изобразить акриловыми красками столицу с высоты птичьего полета Фото: Евгения ГУСЕВА

Москва готовится отмечать 873-й день рождения. Праздник в этом году посвятили столичным музеям. Москва – город шедевров.

Праздничные мероприятия запланированы 5 и 6 сентября (нон-стоп, с 10.00 до 22.00). Будет 40 городских и парковых площадок, где проведут интеллектуальные игры, выставки, покажут необычные арт-объекты. А еще проведут более 1200 мастер-классов и лекций. Полная программа скоро появится на сайте.

Рисуем башни

Детям предложат нарисовать башни «Москва-Сити» углем на холсте, любимое место в своем районе в технике пастели. А еще попробовать изобразить акриловыми красками столицу с высоты птичьего полета.

Где: на Святоозерской улице, вл. 1, на Ореховом бульваре, вл. 24.

Открытки о Москве

Ребят научат делать необычные открытки с иллюстрациями к рассказам о Москве, а еще покажут, как делать пейзажи.

Где: на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская, на Профсоюзной улице, вл. 41, в Детском ландшафтном парке «Южное Бутово», парках «Кузьминки», «Измайловский», «Останкинский», «Красная Пресня» и «Певческое поле».

Секреты аэрографии

Пробовали создавать рисунок с помощью аэрографа или баллончика с краской? А наносить симметричные узоры? Секреты аэрографии и пинстрайпинга расскажут на мастер-классе.

- Гости праздника смогут принести с собой предмет, который хотят украсить – и мастера помогут им это сделать. Например, профессионалы покажут, как расписывать мотошлемы и скейты, - рассказали в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Где: на сцене парка «Фили».

Важно: нужна предварительная регистрация на сайте.

По мотивам великих полотен

В шале «Мануфактура художника» научат создавать поделки, напоминающие о знаменитых картинах. Например, букет подсолнуха, как у Винсента Ван Гога, полигональную вазу в технике оригами будто с картины «Ваза с цветами» Пабло Пикассо. Еще покажут, как сделать пластилиновую аппликацию в стиле французского импрессионизма, как на картине «Водяные лилии» Клода Моне.

Где: Ореховый бульвар, вл. 24.

Культурный слой

В «Археологическом доме» будут разбираться, что такое «культурный слой», как датируют и сортируют находки. Ведь никогда не понятно, как определяют, что ваза или ложка использовалась 100, 300, 500 лет назад? Хотите узнать? Приходите на импровизированные археологические раскопки.

Где: парк «Печатники».

Лети-лети, воздушный змей

Любите запускать воздушных змеев или, наоборот, пока не знаете, как это делать? Научат изготавливать, раскрашивать и правильно отправлять в полет.

Где: парк «Митино».

Флорариум своими руками

Маленьких гостей научат высаживать цветы и огурцы, а ребятам постарше предложат создать своими руками флорариум с суккулентами – настоящий сад в миниатюре. А тем временем для взрослых прочитают лекции по огороду Октябрина Ганичкина, ведущая программ «Советы огородникам», и телеведущая, садовод Ольга Платонова.

Где: парк «Кузьминки».

Сад на подоконнике

В «Летнем садике» малышей научат выращивать мини-огороды, повторить так же они смогут дома на подоконнике. Дети вместе со специалистами попробуют высадить мяту, лаванду, шалфей и чабрец.

Где: на Митинской улице, вл. 31.

Экологические поделки

На экологическом мастер-классе школьникам покажут, как смастерить своими руками органайзер из роллов от бумажных полотенец, пишущую ручку из крафтовой бумаги, стильную карандашницу и подставку для книг.

Где: на Бульваре Дмитрия Донского, вл. 11, в 16-м микрорайоне Зеленограда.

Роспись керамики

Давно мечтали, чтобы ребенок попробовал сделать чашку из глины? Мастер-класс точно понравится. В керамической мастерской можно будет поработать с изделиями из глины и научиться расписывать.

Где: на улице Перерва, вл. 52, на Профсоюзной улице, вл. 41.

Польза соляного светильника

На «Геологической станции» школьникам расскажут, что такое соляной светильник и какая от него польза. А еще будет много интересной информации: как ведут себя тектонические плиты, какие горные породы есть на территории Москвы.

Где: на Городецкой улице, вл. 1.

Стать актером

Сниматься в кино, попасть на телевидение, стать хорошим спикером? Детей этому обучают с юного возраста. Как говорят тренеры, навыки актерского и ораторского мастерства пригодятся и на сцене, и в жизни.

- Детей ждут вокальные и танцевальные классы, а также полноценное погружение в процесс подготовки спектакля – на примере постановки «Каникулы Бонифация», - рассказали в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Где: на Матвеевской улице, вл. 2.

КСТАТИ

А вкусные мастер-классы?

В День города откроются кулинарные школы:

- рецепты необычных бутербродов: сладкого с инжиром и рикоттой, яблочного с начинкой из хлопьев, бананов и арахисовой пасты, а также брускетты с творожным сыром, редисом и зеленью. Где: на Ключевой улице, вл. 22;

- полезные ржаные кексы с черникой и орехами, сэндвичи с индейкой, козьим сыром и рукколой. Где: на Святоозерской улице, вл. 1;

- бодрящий грушевый лимонад с имбирем, батончики из сухофруктов и кексы из шпината с сыром фета. Где: на Матвеевской улице, вл. 2.

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