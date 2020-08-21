Рисуем башни «Москвы-Сити», делаем воздушных змеев: какие мастер-классы пройдут в День города в столице

Детям предложат нарисовать башни «Москва-Сити» углем на холсте, любимое место в своем районе в технике пастели. А еще попробовать изобразить акриловыми красками столицу с высоты птичьего полета
Фото: Евгения ГУСЕВА
Москва готовится отмечать 873-й день рождения. Праздник в этом году посвятили столичным музеям. Москва – город шедевров.
Праздничные мероприятия запланированы 5 и 6 сентября (нон-стоп, с 10.00 до 22.00). Будет 40 городских и парковых площадок, где проведут интеллектуальные игры, выставки, покажут необычные арт-объекты. А еще проведут более 1200 мастер-классов и лекций. Полная программа скоро появится на сайте.
Рисуем башни
Детям предложат нарисовать башни «Москва-Сити» углем на холсте, любимое место в своем районе в технике пастели. А еще попробовать изобразить акриловыми красками столицу с высоты птичьего полета.
Где: на Святоозерской улице, вл. 1, на Ореховом бульваре, вл. 24.
Открытки о Москве
Ребят научат делать необычные открытки с иллюстрациями к рассказам о Москве, а еще покажут, как делать пейзажи.
Где: на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская, на Профсоюзной улице, вл. 41, в Детском ландшафтном парке «Южное Бутово», парках «Кузьминки», «Измайловский», «Останкинский», «Красная Пресня» и «Певческое поле».
Секреты аэрографии
Пробовали создавать рисунок с помощью аэрографа или баллончика с краской? А наносить симметричные узоры? Секреты аэрографии и пинстрайпинга расскажут на мастер-классе.
- Гости праздника смогут принести с собой предмет, который хотят украсить – и мастера помогут им это сделать. Например, профессионалы покажут, как расписывать мотошлемы и скейты, - рассказали в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Где: на сцене парка «Фили».
Важно: нужна предварительная регистрация на сайте.
По мотивам великих полотен
В шале «Мануфактура художника» научат создавать поделки, напоминающие о знаменитых картинах. Например, букет подсолнуха, как у Винсента Ван Гога, полигональную вазу в технике оригами будто с картины «Ваза с цветами» Пабло Пикассо. Еще покажут, как сделать пластилиновую аппликацию в стиле французского импрессионизма, как на картине «Водяные лилии» Клода Моне.
Где: Ореховый бульвар, вл. 24.
Культурный слой
В «Археологическом доме» будут разбираться, что такое «культурный слой», как датируют и сортируют находки. Ведь никогда не понятно, как определяют, что ваза или ложка использовалась 100, 300, 500 лет назад? Хотите узнать? Приходите на импровизированные археологические раскопки.
Где: парк «Печатники».
Лети-лети, воздушный змей
Любите запускать воздушных змеев или, наоборот, пока не знаете, как это делать? Научат изготавливать, раскрашивать и правильно отправлять в полет.
Где: парк «Митино».
Флорариум своими руками
Маленьких гостей научат высаживать цветы и огурцы, а ребятам постарше предложат создать своими руками флорариум с суккулентами – настоящий сад в миниатюре. А тем временем для взрослых прочитают лекции по огороду Октябрина Ганичкина, ведущая программ «Советы огородникам», и телеведущая, садовод Ольга Платонова.
Где: парк «Кузьминки».
Сад на подоконнике
В «Летнем садике» малышей научат выращивать мини-огороды, повторить так же они смогут дома на подоконнике. Дети вместе со специалистами попробуют высадить мяту, лаванду, шалфей и чабрец.
Где: на Митинской улице, вл. 31.
Экологические поделки
На экологическом мастер-классе школьникам покажут, как смастерить своими руками органайзер из роллов от бумажных полотенец, пишущую ручку из крафтовой бумаги, стильную карандашницу и подставку для книг.
Где: на Бульваре Дмитрия Донского, вл. 11, в 16-м микрорайоне Зеленограда.
Роспись керамики
Давно мечтали, чтобы ребенок попробовал сделать чашку из глины? Мастер-класс точно понравится. В керамической мастерской можно будет поработать с изделиями из глины и научиться расписывать.
Где: на улице Перерва, вл. 52, на Профсоюзной улице, вл. 41.
Польза соляного светильника
На «Геологической станции» школьникам расскажут, что такое соляной светильник и какая от него польза. А еще будет много интересной информации: как ведут себя тектонические плиты, какие горные породы есть на территории Москвы.
Где: на Городецкой улице, вл. 1.
Стать актером
Сниматься в кино, попасть на телевидение, стать хорошим спикером? Детей этому обучают с юного возраста. Как говорят тренеры, навыки актерского и ораторского мастерства пригодятся и на сцене, и в жизни.
- Детей ждут вокальные и танцевальные классы, а также полноценное погружение в процесс подготовки спектакля – на примере постановки «Каникулы Бонифация», - рассказали в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Где: на Матвеевской улице, вл. 2.
КСТАТИ
А вкусные мастер-классы?
В День города откроются кулинарные школы:
- рецепты необычных бутербродов: сладкого с инжиром и рикоттой, яблочного с начинкой из хлопьев, бананов и арахисовой пасты, а также брускетты с творожным сыром, редисом и зеленью. Где: на Ключевой улице, вл. 22;
- полезные ржаные кексы с черникой и орехами, сэндвичи с индейкой, козьим сыром и рукколой. Где: на Святоозерской улице, вл. 1;
- бодрящий грушевый лимонад с имбирем, батончики из сухофруктов и кексы из шпината с сыром фета. Где: на Матвеевской улице, вл. 2.
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