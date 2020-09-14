«Уснул за рулем»: водитель «Газели» пробил ограждение набережной и свалился в реку в Москве

Водитель «Газели» пробил ограждение набережной, и машина рухнула в реку. Фото: ГОЧСиПБ

Русаковская набережная идет вдоль Яузы, которая разделяет Преображенский район и Сокольники. Извилистая улица приносит немало беспокойств жителям окрестных домов: в темное время суток по ней носятся мотоциклисты и любители выжимать газ в черте города. Ранним утром понедельника, 14 сентября, звуковую палитру разбавил новый шум. Водитель «Газели» пробил ограждение набережной, и машина рухнула в реку.

Фото: ГОЧСиПБ

Грузовик протаранил пару секций и бетонную опору, которая скрепляет их между собой. Ко дню машина не пошла — оказалось неглубоко. Водитель уцелел, не потребовалась даже помощь подоспевших врачей. Сейчас на месте аварии сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительная версия — шофер уснул за рулем и потерял управление.

Фото: ГОЧСиПБ

Движение в этом месте одностороннее. Из-за аварии дорогу пришлось перекрыть на несколько часов: вызвали тяжелый кран, а затем начали поднимать «Газель». Транспортный поток на время перенаправили на улицу Стромынка, если водителям надо в центр, или к Матросскому мосту, который ведет в сторону МКАД.

Фото: ГОЧСиПБ

Другое громкое ДТП, которое произошло в выходные, обсуждают жители Москвы. На Минском шоссе за нарушителями полиции пришлось устроить погоню. Удирая от экипажа, иномарка нарушителя влетела в отбойник. Оказалось, что за рулем был 12-летний школьник. Вместе с одноклассниками он решил умыкнуть тачку своего отца. В итоге вся компания оказалась в больнице.

Фото: ГОЧСиПБ

Еще одно происшествие на дорогах на этот раз стало достоянием общественности благодаря модной соцсети TikTok. Герои, которые едва не погибли, сами выложили опасные кадры. Водитель выбрался на крышу каршерингового авто, а его спутница высунулась в окно и вела съемку. В какой-то момент неудачливый каскадер падает и летит на капот и под колеса машины.