Удаленка в Москве во время пандемии: Сидим дома с 5 октября

Столичные власти порекомендовали перевести работников на удаленный режим работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С каждой осенней неделей коронавирус становится злее. Заражённых в Москве все больше - под 2000 человек ежедневно. Вверх пошли и случаи госпитализации – более 5 тысяч в неделю. При этом растёт количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме – более 1,5 тысячи человек. С 28 сентября из-за ухудшения ситуации с COVID столичные власти попросили уйти на самоизоляцию пожилых людей старше 65 лет, жителей с хроническими болячками, беременных и только что родивших женщин. А тем, кто трудится в офисах, рекомендовали перейти на удаленку. К тому же школьникам продлили до двух недель осенние каникулы.

Но теперь работа из дома вновь становится обязательной для многих москвичей. Указ об этом подписал сегодня, 1 октября, мэр Сергей Собянин.

"Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым, - написал Собянин в своём блоге. - Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте".

По его словам, некоторые предприятия действительно последовали призыву городских властей. Впрочем, в общественном транспорте по-прежнему много пассажиров.

"Исходя из складывающейся ситуации, с 5 октября 2020 года требование перевода на удаленную работу становится обязательным, - заявил Собянин. - Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила – только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей".

Мэр выразил надежду, что этого будет достаточно, чтобы справиться с очередной вспышкой коронавируса.

"И нам не придется принимать более тяжелых решений, - добавил Собянин. - Будьте предельно осторожны. Берегите себя и своих близких".

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