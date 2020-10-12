В Москву-реку потек ядовито-зеленый сток из коллектора

Кадры сделаны в районе Пречистенской набережной неподалеку от Крымского моста

Днем 12 октября очевидцы, прогуливающиеся по центру Москвы, засняли, как в реку вливается токсично-зеленый фонтан стока. Кадры сделаны в районе Пречистенской набережной неподалеку от Крымского моста. На противоположной стороны Москвы-реки у Берсеневской набережной появилось разноцветное пятно, вроде тех, что остаются на мокром асфальте при разливе бензина. При этом в районе разлива стоит запах затхлой воды.

— Мы передали информацию в «Мосводосток». Проводить замеры и заниматься устранением будут их специалисты, — сообщили корреспонденту kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

К пятну оперативно прилетел катер-нефтесборщик. Это мобильное судно в составе коммунального флота, которое как раз занимается подобными ситуациями. Специалисты «Мосводостока» отобрали несколько канистр с пробами воды, которые будут доставлены в лабораторию. Предстоит установить состав красящей жидкости, а также разобраться, как она попала в стоки.

— У нас далеко не все водители ведут себя аккуратно по отношению к природе и городской среде. Могут сливать какие-то технические жидкости прямо на дорогу. В Москве как раз прошел дождь. Вода могла просто смыть с асфальта это пятно и принести его в реку, — сообщил kp.ru источник в оперативных службах.

Отметим, что это не единственный случай загрязнения водной артерии за последние месяцы. Например, в мае в районе Павшинской поймы масляное пятно растянулось на 300 квадратных метров. Чтобы остановить загрязнение, пришлось добавлять в воду специальный сорбент. Летом в Химкинское водохранилище попало рекордное количество нефтепродуктов. Превышение нормы составило более 25 тысяч раз. Опасные вещества попали в водоем из коллектора.