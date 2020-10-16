Жителя Домодедово, которого обвиняют в убийстве школьницы, арестовали на два месяца

В подмосковном Домодедове суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В подмосковном Домодедове суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы.

Напомним, тело 15-летней Светланы (имя изменено) накануне обнаружили в канализационном колодце на окраине города. Девушку искали с 10 октября - к поискам подключались даже волонтеры «Лиза Алерт». Следователи нашли записи с камер видеонаблюдения, где видно, что девушка после встречи с друзьями пошла домой с неким молодым человеком. Больше ее никто не видел.

Парень оказался разнорабочим из цеха по производству керамической плитки. 20-летний Алексей Азизов на допросе во всем признался. По его словам, парочка уединилась на скамейке в сквере. У них был секс и якобы потом школьница стала угрожать, что расскажет девушке Азизова. Это вывело его из себя и он начал душить девятиклассницу... Рабочий показал оперативникам колодец, в который сбросил труп.

На суде Азизов подтвердил, что признает свою вину. Видимо, все очевидно даже для его защиты - адвокат Альберт Романов даже не стал дожидаться вердикта суда, покинул здание, едва судья отправилась в комнату для принятия решений.

- Без комментариев, - заявил Романов.

Спустя десять минут судья Дуванова сообщила: Алексей Азизов арестован на два месяца.

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