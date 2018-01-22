Москвича, который спас на пожаре троих детей, наградили медалью МЧС

22 Янв. 2018 2018-01-22T21:36:47+03:00

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В московском управлении МЧС сегодня награждали гражданского, который проявил себя в критической ситуации настоящим героем.

Мы уже рассказывали о пожаре на востоке Москвы, в котором едва не погибли три ребенка. В жилом доме на Свободном проспекте загорелась квартира. В этот момент в двушке на четвертом этаже находились трое девочек - 11 лет, 10, 7. Выйти из квартиры сестренки не успели, путь к спасению был отрезан. Они выскочили на балкон и начали звать на помощь. Внизу остановились зеваки, люди расстерялись и никто ничего не предпринимал. Евдокимов проезжал мимо в автобусе, выскочил на ближайшей остановке и рванул к горящему дому. Одна из девочек пыталась перебраться через перила балкона и Николай понял, что детей нужно ловить. Он кинулся к окнам на первых этажах и попросил людей скинуть одеяла. Вслед за Николаем в процесс спасения детей включились и другие. В итоге девочки прыгали с четвертого этажа, их ловили. Всех спасли. Девочки попали в больницу с травлением угарного газа, но их жизни уже ничего не угрожает.

Глава московского МЧС Илья Денисов вручил Николаю медаль «За отвагу на пожаре».

- Поступок Николая безусловно заслуживает внимания и уважения, - сказал Денисов. - Проявленное небезразличие к беде, в которой оказались дети, говорит о сильном человеке с активной жизненной позицией и развитым чувством гражданского долга. Такие поступки, безусловно, заслуживают самых высоких наград и слов благодарности.

Глава московского МЧС Илья Денисов вручил Николаю Евдокимову медаль «За отвагу на пожаре». Фото: Пресс-служба МЧС Москвы

Николаю Евдокимову 49 лет. Он работает водителем в одной из автотранспортных фирм, живет у метро «Авиамоторная». Корреспонденту «Комсомольской Правды» он рассказал, что героем себя не считает.

- Я знаю, что когда мы одеяла разворачивали, из подъезда в горящую квартиру пытался пробиться сосед, - говорит Евдокимов. - Он пробовал открыть дверь, но у него не получилось. И еще когда я только подбегал к дому, видел, что какой-то парень пытается с пятого этажа на горящий балкон спуститься. Мне потом рассказали, что там снимают квартиру два брата из Киргизии. Один из них обвязал себя веревкой и хотел через верх девчонок спасать. Но дым был такой горячий, что он не сумел. Героев там было много!

КСТАТИ

Спасенные девочки - из многодетной семьи, в которой пять детей. Отец умер около года назад, поэтому семью тянет мама, Юлия Абрамова, сотрудница театра Ленком. Теперь Абрамовы оказались без квартиры. В огне погибло все - мебель, личные вещи. На восстановление и ремонт нужны серьезные деньги.

Если у вас есть возможность помочь этой семье, вот номера банковских карт: Юлия Абрамова - 2200 6503 0303 9065 (ВТБ), ее сын Всеволод - 4817 7601 2444 7016 (Сбербанк).

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