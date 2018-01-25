«Лосиный Остров» надо привести в порядок, но не делать из него парк Горького

25 Янв. 2018 2018-01-25T01:40:30+03:00

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Активно обсуждать судьбу «столичного леса» (общая площадь парка 12 тысяч гектаров, из них 3 тысячи га приходится на Москву, 9 тысяч га - на Московскую область) москвичи начали еще в прошлом году, когда узнали, что на острых пиках забора гибнут лоси. Стали говорить, что животные бегут в поисках корма. Но чаще сохатые выходят в город, потому что их загоняют стаи бродячих собак.

Мнения москвичей по поводу «Лосиного Острова» разделились.

Одни говорят, что нужно лосей вывезти, просто благоустроить парк и отдать людям для прогулок, другие - за первозданность природы. Так какой же выход выбрать? Будем искать.

«ЛАСТОЧКА», ЗАБЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ

Зайти в парк можно с разных сторон. Говорят, что самая неухоженная и забытая территория возле станции МЦК «Белокаменная». Выхожу на платформу - вокруг ни души. Впереди несколько заброшенных зданий с граффити на стенах. Запах оттуда такой, что становится плохо. Решила возвращаться к станции. И тут увидела двух лыжников.

- Вы в парке катались, а не страшно?

- Жене страшно, - говорит Николай. - Поэтому она одна никогда не катается. И эти заброшенные здания ее пугают.

Вижу прибывающую «Ласточку». Захотелось скорее сесть в нее и уехать отсюда. И не возвращаться по крайней мере до мало-мальского благоустройства. Пока есть только таблички «Особо охраняемая природная территория», «Разведение огня запрещено». Да уж, разводить огонь для шашлыков тут точно не захочется. А ведь туристы катаются по МЦК и точно заинтересуются станцией «Белокаменная», о которой на экскурсиях рассказывают, что здание сохранилось с царских времен.

- Выйдут туристы, и станет всем нам стыдно. Надо приводить в порядок. Но это не значит, что нужно сделать из этой части новый парк Горького с кафе и фонтанами. Надо сохранить первозданную природу, - говорит мне ответственный редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов.

Дальше мы идем вместе с ним.

МКАД разрезала парк на две части.

СВАДЬБЫ И ПОВАЛЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Направляемся к Богатырскому мосту.

- А здесь прямо цивилизация: скамейки, ящики для раздельного мусора, горки для катания на санках, - замечаю я.

- На самом деле мы, местные жители, почти каждому новшеству сопротивляемся. Летом ставили летние кафе с шашлыками, палатки с сувенирами. Зачем? Ладно, воду можно продавать возле входа в парк, - говорит Самойлов. - Но лишнее освещение в виде фонарей погубит растения, стрекоз. А ведь «Лосиный Остров» - уникальное место, целая энциклопедия. Можно приезжать со школьными группами и изучать, что такое устье реки, низменность, пологий или крутой склон. Если повезет, то даже встретить живых зайцев, лис, пятнистых оленей или лосей.

- Эти деревья давно упали? - спрашиваю, глядя на березки.

- Во время летнего урагана. Лесники часть вывозят, а часть должны оставлять, как в обычном лесу. Там же никто не убирает, поваленные деревья обрастают мхом, там зверушки селятся. В лесопарке валежник надо просто уложить нужным образом - ближе к земле. Если вывозить все павшие деревья, то почва будет рыхлая.

Оказывается, раньше прямо на территории была школа лесника, а потом сгорела - после пожара одноэтажный остов так и торчит. Зато чуть дальше выстроили двухэтажный особняк, где еще летом «пели и плясали», отмечали свадьбы. Вот вам и заповедные места. О ценности «Лосиного Острова» напоминают только несколько указателей «Грибы и ягоды собирать запрещено!» и «Просветительская тропа», которая пока только обозначена. А вот ехать на лыжах здесь самое то - тропинки есть, а главное - прекрасная природа.

В прошлом году это фото шокировало пользователей соцсетей. Фото: facebook.com

КСТАТИ

Пики, калечившие сохатых, спилили

«Комсомольская правда» не раз писала о «лосиной проблеме» в парке - животные выходили на дороги, появлялись в парке «Сокольники» и даже гибли, разрывая брюхо об острые штыри заборов (подробно - на сайте kp.ru). Проблемой забора озаботился и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, который направил письмо в правительство Москвы.

- В прошлом году все острые пики на заборе, а это участок 15 километров, спилили. Проблема снята, - заверил «Комсомолку» директор парка Игорь Сарафанов.

ОФИЦИАЛЬНО

И модернизация будет, и природу сохранят

О дальнейшей судьбе национального достояния мы расспросили директора парка «Лосиный Остров» Игоря Сарафанова.

- «Лосиный Остров» - особо охраняемая природная территория федерального значения, так как находится не только в Москве, но и в Московской области, - рассказывает Игорь Геннадьевич. - Парк подразделяется на пять функциональных зон, из них только рекреационные зоны открыты для свободного посещения. Они близко расположены к жилым массивам, сюда люди могут прийти погулять. И как раз сейчас мы занимаемся разработкой проекта по модернизации этих зон. Нам важно благоустроить эти участки, чтобы люди могли приходить отдыхать, но и сохранить природу. Мы хотим развивать экотуризм с использованием аудиогидов, мобильных приложений, запустить электрокары, создать оздоровительные тропы. Должно быть и бытовое обслуживание - туалеты, точки продажи чая и еды. Зимой люди катаются на лыжах - можно сделать прокаты. Нужны стоянки для автомобилей - это не везде, конечно, получится сделать. И каждая такая идея будет согласовываться с экологами, муниципальными властями и местными жителями. В этом году мы должны представить план и посчитать финансовые затраты. Процесс согласования долгий, но как только пройдем все инстанции, приступим к реализации, возможно, уже в следующем году.

- Будет ли совершенствоваться система безопасности?

- Сейчас эту функцию выполняют лесники. В штате 60 человек. Если на сезонные работы нам требуется больше сотрудников, приглашаем. Разместим плакаты с телефонами на случай, если кто-то заблудился. Также будет решаться вопрос с заброшенными домами, как возле станции МЦК «Белокаменная». Возможно, некоторые придется сносить.