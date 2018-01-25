«Лосиный Остров» надо привести в порядок, но не делать из него парк Горького
Активно обсуждать судьбу «столичного леса» (общая площадь парка 12 тысяч гектаров, из них 3 тысячи га приходится на Москву, 9 тысяч га - на Московскую область) москвичи начали еще в прошлом году, когда узнали, что на острых пиках забора гибнут лоси. Стали говорить, что животные бегут в поисках корма. Но чаще сохатые выходят в город, потому что их загоняют стаи бродячих собак.
Мнения москвичей по поводу «Лосиного Острова» разделились.
Одни говорят, что нужно лосей вывезти, просто благоустроить парк и отдать людям для прогулок, другие - за первозданность природы. Так какой же выход выбрать? Будем искать.
«ЛАСТОЧКА», ЗАБЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ
Зайти в парк можно с разных сторон. Говорят, что самая неухоженная и забытая территория возле станции МЦК «Белокаменная». Выхожу на платформу - вокруг ни души. Впереди несколько заброшенных зданий с граффити на стенах. Запах оттуда такой, что становится плохо. Решила возвращаться к станции. И тут увидела двух лыжников.
- Вы в парке катались, а не страшно?
- Жене страшно, - говорит Николай. - Поэтому она одна никогда не катается. И эти заброшенные здания ее пугают.
Вижу прибывающую «Ласточку». Захотелось скорее сесть в нее и уехать отсюда. И не возвращаться по крайней мере до мало-мальского благоустройства. Пока есть только таблички «Особо охраняемая природная территория», «Разведение огня запрещено». Да уж, разводить огонь для шашлыков тут точно не захочется. А ведь туристы катаются по МЦК и точно заинтересуются станцией «Белокаменная», о которой на экскурсиях рассказывают, что здание сохранилось с царских времен.
- Выйдут туристы, и станет всем нам стыдно. Надо приводить в порядок. Но это не значит, что нужно сделать из этой части новый парк Горького с кафе и фонтанами. Надо сохранить первозданную природу, - говорит мне ответственный редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов.
Дальше мы идем вместе с ним.
МКАД разрезала парк на две части.
СВАДЬБЫ И ПОВАЛЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Направляемся к Богатырскому мосту.
- А здесь прямо цивилизация: скамейки, ящики для раздельного мусора, горки для катания на санках, - замечаю я.
- На самом деле мы, местные жители, почти каждому новшеству сопротивляемся. Летом ставили летние кафе с шашлыками, палатки с сувенирами. Зачем? Ладно, воду можно продавать возле входа в парк, - говорит Самойлов. - Но лишнее освещение в виде фонарей погубит растения, стрекоз. А ведь «Лосиный Остров» - уникальное место, целая энциклопедия. Можно приезжать со школьными группами и изучать, что такое устье реки, низменность, пологий или крутой склон. Если повезет, то даже встретить живых зайцев, лис, пятнистых оленей или лосей.
- Эти деревья давно упали? - спрашиваю, глядя на березки.
- Во время летнего урагана. Лесники часть вывозят, а часть должны оставлять, как в обычном лесу. Там же никто не убирает, поваленные деревья обрастают мхом, там зверушки селятся. В лесопарке валежник надо просто уложить нужным образом - ближе к земле. Если вывозить все павшие деревья, то почва будет рыхлая.
Оказывается, раньше прямо на территории была школа лесника, а потом сгорела - после пожара одноэтажный остов так и торчит. Зато чуть дальше выстроили двухэтажный особняк, где еще летом «пели и плясали», отмечали свадьбы. Вот вам и заповедные места. О ценности «Лосиного Острова» напоминают только несколько указателей «Грибы и ягоды собирать запрещено!» и «Просветительская тропа», которая пока только обозначена. А вот ехать на лыжах здесь самое то - тропинки есть, а главное - прекрасная природа.
В прошлом году это фото шокировало пользователей соцсетей. Фото: facebook.com
КСТАТИ
Пики, калечившие сохатых, спилили
«Комсомольская правда» не раз писала о «лосиной проблеме» в парке - животные выходили на дороги, появлялись в парке «Сокольники» и даже гибли, разрывая брюхо об острые штыри заборов (подробно - на сайте kp.ru). Проблемой забора озаботился и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, который направил письмо в правительство Москвы.
- В прошлом году все острые пики на заборе, а это участок 15 километров, спилили. Проблема снята, - заверил «Комсомолку» директор парка Игорь Сарафанов.
ОФИЦИАЛЬНО
И модернизация будет, и природу сохранят
О дальнейшей судьбе национального достояния мы расспросили директора парка «Лосиный Остров» Игоря Сарафанова.
- «Лосиный Остров» - особо охраняемая природная территория федерального значения, так как находится не только в Москве, но и в Московской области, - рассказывает Игорь Геннадьевич. - Парк подразделяется на пять функциональных зон, из них только рекреационные зоны открыты для свободного посещения. Они близко расположены к жилым массивам, сюда люди могут прийти погулять. И как раз сейчас мы занимаемся разработкой проекта по модернизации этих зон. Нам важно благоустроить эти участки, чтобы люди могли приходить отдыхать, но и сохранить природу. Мы хотим развивать экотуризм с использованием аудиогидов, мобильных приложений, запустить электрокары, создать оздоровительные тропы. Должно быть и бытовое обслуживание - туалеты, точки продажи чая и еды. Зимой люди катаются на лыжах - можно сделать прокаты. Нужны стоянки для автомобилей - это не везде, конечно, получится сделать. И каждая такая идея будет согласовываться с экологами, муниципальными властями и местными жителями. В этом году мы должны представить план и посчитать финансовые затраты. Процесс согласования долгий, но как только пройдем все инстанции, приступим к реализации, возможно, уже в следующем году.
- Будет ли совершенствоваться система безопасности?
- Сейчас эту функцию выполняют лесники. В штате 60 человек. Если на сезонные работы нам требуется больше сотрудников, приглашаем. Разместим плакаты с телефонами на случай, если кто-то заблудился. Также будет решаться вопрос с заброшенными домами, как возле станции МЦК «Белокаменная». Возможно, некоторые придется сносить.
«КП» посмотрела, как сейчас выглядит Лосиный остров.Парк «Лосиный остров» стыдно показать туристам, но не надо делать из него Парк ГорькогоВиктор ГУСЕЙНОВ, Алиса ТИТКО