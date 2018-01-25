Подмосковному Отелло, который отрубил жене руки, предъявили обвинение по ещё одной статье

25 Янв. 2018 2018-01-25T17:49:41+03:00

Суд продлил арест Дмитрия Грачёва, который обвиняется в преступлениях по двум статьям, ещё на месяц. Фото: Александр РОГОЗА

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Стали известные новые детали расследования дела «подмосковного Отелло». Напомним, трагедия произошла в городе Серпухов 10 декабря. 26-летний грузчик Дмитрий Грачев вывез свою жену в лес и отрубил ей руки. Врачам чудом удалось пришить Маргарита Грачевой левую руку, вместо правой кисти у нее теперь будет протез...

Маргарита Грачева в студии радио "Комсомольская правда".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня следователь, ведущая дело, вышла в суд с ходатайством о продлении ареста - попросила увеличить его до 10 марта. В суде сотрудница полиции объяснила, что экспертизы по этому делу были назначены буквально на днях, поэтому на расследование понадобится больше времени.

- Дмитрию Грачеву было предъявлено обвинение по ещё одной статье, - заявила в суде следователь.

До этого в уголовном деле была статья «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 10 лет лишения свободы). Теперь добавилась «угроза убийством» (до 2 лет). Это так полиция отреагировала на то, самое первое заявление Риты Грачевой - за месяц до того, как муж отрубил ей руки, женщина подала заявление, что тот угрожал ей ножом. Участковый не отреагировал. Это уже потом, когда эта история попала в эфиры федеральных каналов, в полиции провели служебную проверку и участкового уволили.

Сегодня с суде следователь настаивала, что менять меру пресечения обвиняемому нельзя. Только арест:

- У нас есть основания полагать, что, оказавшись на свободе, Грачев может начать преследовать потерпевшую.

Судья с позицией следователя согласилась. Арест Дмитрия Грачёва продлён до 10 марта.

Подробности с судебного заседания - скоро на сайте kp.ru.

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Напомним, женщина подала на развод. Грачев был против, несколько раз распускал руки, пытаясь выбить из Риты имя несуществующего любовника. Примерно за месяц до ЧП он уже вывозил пока еще законную жену в лес - угрожал ножом. После этого Маргарита пошла к участковому и написала заявление. По словам женщины, участковый позвонил Грачеву только через 19 дней и ограничился внушением через телефон. Результаты служебной проверки подтверждают: отреагируй участковый по всей строгости, с заявлением уголовного дела, трагедии могло бы и не случиться (подробности)

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