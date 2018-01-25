«Винишко-тян»: кровавое убийство студентки становится новым культом в молодежной культуре

25 Янв. 2018 2018-01-25T18:16:10+03:00

К сожалению, только после ужасных событий многие родители узнают, что творится в головах и жизнях их детей-подростков

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Эту шокирующую историю обсуждают уже который день. Напомним, в ночь с 22 на 23 января 2018 года на съемной квартире студент Бауманки Артем Исхаков убил, а после изнасиловал свою соседку, студентку ВШЭ Таню Страхову. Потом Исхаков покончил с собой. Все произошедшее и свои чувства парень подробнейшим образом описал на страничке в «ВК». Написанное разлетелось миллионными копиями по интернету. Это предсмертное письмо у любого нормального человека вызывает физическое отвращение и омерзение. Следователи устанавливают, был ли Артем в этот момент под действием алкоголя или наркотиков.

История Дианы Шурыгиной открыла обществу, что такое вписки. Трагедия Тани и Артема всколыхнула тему псевдостраданий в субкультурах типа «Эмо», в том числе ставшей дико популярной в сети в последнии дни «Винишко-тян».

ПЕЧАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ И ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ ПОСТУПКИ

Словосочетание «винишко-тян» обозначает девушек определенного образа и поведения. Они носят каре, красятся в кислотные цвета. Читают малопонятные даже им самим философские трактаты, смотрят арт-кино с труднопроизносимыми названиями. Чем непонятнее — тем круче. Из алкоголя предпочитают дешевое винишко. Приставка «тян» - японский аналог уменьшительно-ласкательных суффиксов русского языка. В основном применяется к маленьким детям и девушкам, близким подругам. Для парней — кун.

- Таня была типичной винишко-тян, - откровенничает со мной ее интернет-подруга. - Печальное настроение, экстраординарные поступки, например, повесить свои откровенные фото в интернет. Все эти поп-арт картинки. Из последних в ее Инсте - мультяшная она с винишком в одной руке и фалоиммитатором в другой. Страдать, искать смысл в бессмысленном — вот примерно что это. И эта ее жизнь с экс-бойфрендом под одной крышей из той же серии. Высокие отношения, типа.

Татьяна в винном отделе магазина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сообщества «Винишко-тян» за последние три дня набирают подписчиков со страшной скоростью. Там, где еще на той неделе было 300 человек, сейчас уже под 3000. Девушки отстригают косички, красят волосы в «танин» розовый цвет. Фото жертвы убийцы-студента гуляет по сети.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

На аккаунты Тани и Артема после их смерти подписались тысячи человек, число комментариев зашкаливает. Молодое интернет-поколение ловит хайп на этой трагедии. От некоторых комментариев волосы встают дыбом.

«Переходите ко мне в аккаунт: фото в стиле погибшей».

«Оставлю свой след в этой истории. Придумал и запуская паблик «мертвишка-тян».

«Ссылка на голые фотки Тани и трупы в моем био».

«Фото убийцы и жертвы без цензуры. Переходи ко мне в Telegram».

Фотографии жертвы страшного убийства сейчас активно распространяются в сети.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кто-то таким образом тупо набирает себе подписчиков, а кто-то реально живет всей этой трагедией. Вот она - Таня, девочка из Сети, в мгновение ока ставшая знаменитостью. Такая непростая, непонятная и смелая.

- Самое ужасное, - продолжает Танина подруга, - что голые Танины фото действительно гуляют по Telegram. Я сама видела. Не представляю, каково сейчас ее родителям. Тем более, что многие в интернете встали на сторону Антона, мол, «сама виновата, раз так себя вела», «дразнила парня».

Ну как тут не вспомнить историю Дианы Шурыгиной!

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА В НОВОМ ПРОЧТЕНИИ

Кто-то запустил в сетях флешмоб с хештегом #этонеповодубивать. Под этим лозунгом барышни выкладывают свои откровенные фото. Флешмоб призван доказать всем, что как бы себя ни вела девушка, это не повод расправы над ней. Конечно, никакое поведение не может оправдать убийство, насилие. Странно, что эти, казалось бы, прописные истины сейчас приходится напоминать и даже отстаивать.

Таня Страхова и Артем Исхаков — Ромео и Джульетта в новом прочтении виртуального сообщества. По каким законам оно живет и кто им управляет и управляет ли? В чем его, общества, моральные ценности? В лайках? В количестве фолловеров? Только лишь? И все эти люди, похоже, не понимают, что виртуальный мир и все, что в нем происходит так или иначе все равно перекликается с реальным. Что случилась страшная трагедия: два молодых, амбициозных и образованных (иначе бы не учились в таких престижных вузах) молодых человека погибли. Погибли ужасной, нелепой и бессмысленной смертью. И пока одно поколение охает, изучая полицеские сводки, другое (молодое интернет-поколение) уже возводит эту трагедию и его персонажей в культ.

Так уже было с девочкой, покончившей с собой — Риной Паленковой из Уссурийска. Она стала знаменитой в сети после самоубийства. А ее прощальная запись на интернет-страничке «Ня.Пока» превратилась в культовую фразу, ее растиражировали миллионными хештегами. Только после этого мы все узнали, что в интернете есть «Группы смерти» (где погибшая Рина стала объектом подражания), и все эти «синие киты» и «бабочки» — не шутки, а реальность, унесшая десятки молодых жизней.

Комментарий специалиста

Чего ждать от интернет-шумихи вокруг этой трагедии?

- К сожалению, ничего хорошего ждать не приходится. Как бы не произошла очередная жуткая интернет-эпидемия смертей. Многие говорят, и я повторю — нет сейчас у подростков примеров для подражания. Вот и выбирают что придется: самоубийц, героев японских аниме, - объясняет психолог Денис Поддубный. - Что такое смерть, в молодом возрасте мало кто осознает, жизнь кажется бесконечной. При этом ощущение одиночества, пустота в голове и планах — вечные спутники взросления. «Я никому не нужен», «я неудачник» - типичные мысли молодых. Человек еще не нашел себя, свое место в социуме, не оброс своими людьми. Все это совпадает с началом взрослой жизни — дети уезжают от родителей учиться в большие города, где из поддержки только такие же потерянные и не нашедшие себя сверстники. Очень правильно в некоторых странах совершеннолетие наступает только в 21. До этого возраста дети — все еще дети, и остро нуждаются в заботе и любви. Не к противоположному полу, как им кажется, а в абсолютной. То есть родительской. Только семья может принять человека таким, как он есть — с прыщами, с вечным плохим настроением, с неважной учебой и вечными неудачами. Рецепт от всех болезней души один — любовь, как бы пафосно это ни звучало. И рецепт для всех родителей один — любите своих детей, интересуйтесь их жизнью. Выкрасите волосы в розовый цвет, дочь вас зауважает и, может быть, на вашем примере поймет, как мало значат в жизни внешние атрибуты. Поиграйте с сыном в его компьютерные игры, больше поймете друг о друге и узнаете, чем он живет. Все просто и в то же время сложно.

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