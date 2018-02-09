Реновация пятиэтажек в Москве: Мэрия показала первую готовую новостройку для переселенцев

9 Февр. 2018 2018-02-09T21:07:36+03:00

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Столичные власти готовятся к переселению участников программы реновации. Напомним, в Москве в список сноса попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

Сегодня, 9 февраля, в Восточном округе столицы, недалеко от станции метро «Щелковская», состоялась презентация первой новостройки для жителей сносимых пятиэтажек.

НОВОСТРОЙКА В 300 МЕТРАХ ОТ ПЯТИЭТАЖКИ

Жилой дом в 18 этажей возвели ранее по госпрограмме «Жилище» за счет бюджета по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Бб в районе Северное Измайлово. А в 300 метрах от него как раз и находятся хрущевки, попавшие в список расселения. Это две пятиэтажки на улице Константина Федина, дома 3 и 5. В них по 80 квартир в каждом доме, то есть всего 160 квартир. Именно отсюда москвичи и переселятся в представленную сегодня готовую многоэтажку. Всего же в Восточном округе на слом пойдет 1061 ветхая пятиэтажка - больше, чем во всех остальных округах столицы.

Для маленьких москвичей во дворе дома оборудована прекрасная детская площадка!Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Новый дом полностью готов под заселение, - сообщил во время презентации руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - В благоустроенных квартирах есть все необходимое, везде выполнена отделка «комфорт-класса». Двор этого дома и соседние с ним места отдыха полностью отремонтированы по требованиям благоустройства программы реновации.

Напомним, квартиры в новых домах будут давать с полной отделкой «под ключ». Как обещают в мэрии, качество отделочных материалов будет выше, чем качество материалов, которые использовались ранее.

Сергей Левкин продемонстрировал отделку "под ключ".Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Речь идёт о создании новых кварталов с детскими площадками, качественным озеленением, отделке квартир комфорт-класса, чтобы люди уже не мучились ремонтами, а сразу въезжали в новое жильё, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

До конца этого года мэрия планирует заселить жителей сносимых пятиэтажек в 31 готовый построенный ранее дом в шести округах. Из них 24 дома уже сданы и уже отремонтированы по стандартам реновации. Ещё 7 домов достроят в первом полугодии и подготовят под переселение.

- В конце февраля - начале марта начнём заселять ещё два новых дома для жителей Западного округа, - рассказал Сергей Левкин. - Их адреса назовём в ближайшее время. Потом будем решать, когда сносить первые расселенные дома и что делать с этими освободившимися площадками.

КАК БУДУТ ПЕРЕСЕЛЯТЬ

В эту пятницу, 9 февраля, жители уже начали получать смотровые ордера на квартиры - официально бумажка называется "Уведомление на осмотр". Их разносят по сносимым пятиэтажкам и вручают переселенцам лично. При желании они могут получить ордера в Центре информирования по переселению. Он находится в этом же новом доме на 5-й Парковой улице на первом этаже.

В Центре с 8.00 до 21.00 ежедневно принимают жителей, как первых переселенцев, так и тех, кто пока ещё ждёт новых квартир в Восточном округе. В Центре есть пандусы для инвалидов и мам с колясками, гардероб, бесплатный детский уголок с книжками и игрушками, туалет, стойка с чаем-кофе и сушками, информационные стенды. На вопросы жителей отвечают специалисты департамента имущества, департамента строительства и управления социальной защиты.

- Каждой семье будем предоставлять минимум два варианта новой квартиры на выбор, - сообщил Сергей Левкин. - При желании жители смогут докупить дополнительные квадратные метры или квартиру в этом же новом доме. При этом часть свободных квартир оставим в резерве для жителей следующей волны переселения из других пятиэтажек.

После осмотра и окончательного выбора квартиры жителям дадут 90 дней на оформление необходимых для документов, упаковку вещей и переезд.

Если новосёлы найдут в квартире строительные недоделки, тогда этот мелкий ремонт им сделают бесплатно и в короткие сроки.

ТТХ НОВОСТРОЙКИ

18 этажей, из них 17 этажей с квартирами

3 подъезда, 340 квартир - однушки, двушки и трёшки.

На площадке четыре квартиры - однушка, две двушки и трёшка.

Высота потолков в квартирах - 2,75 м.

В каждом подъезде - грузовой и пассажирский лифты, низкий вход в холл с улицы, система видеонаблюдения и пожаротушения.

Первые этажи - нежилые, под магазины, службы быта, отделения банков и другие полезные для жителей сервисы.

Дом монолитный, энергоэффективный, с вентилируемыми фасадами.

Двор благоустроен, есть детская площадка, лавочки, фонари. Вокруг дома высажены газоны и деревья.

С трёх сторон здания находятся наземные бесплатные парковки для жителей - каждая на 10 мест, в том числе по два места для инвалидов.

В 50 - 100 метрах от нового дома работают детсад "Ласточка" и общеобразовательная школа "Владимирский корпус".

Ближайшая станция метро "Щелковская" - от дома в 5 - 10 минутах ходьбы неспешным шагом.

ТТХ новых квартирФото: Дмитрий ПОЛУХИН

СРАВНИМ

В сносимой пятиэтажке на улице Константина Федина, дом 3

Минимальная общая площадь квартир:

Однушка - 31,1 кв. м

Двушка - 41,3 кв. м

Трёшка - 54,9 кв. м

В новостройке для переселенцев на улице 5-я Парковая, дом 62Б

Минимальная общая площадь квартир:

Однушка - 43 кв. м

Двушка - 56 кв. м

Трёшка - 76,4 кв. м

ТТХ НОВЫХ КВАРТИР (на схемах)

Однушка:

Жилая изолированная комната - 19,9 кв. м

Кухня - 12,5 кв. м

Совмещённый санузел - 4,2 кв. м

Коридор - 6,3 кв. м

Лоджия - 1,8 кв. м

Общая площадь квартиры - 42,9 кв. м, жилая - 19,9 кв. м

Планировка 1-комнатной квартиры.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Двушка:

Жилая изолированная комната - 15 кв. м и 18 кв. м

Кухня - 11,3 кв. м

Туалет - 1,5 кв. м

Ванная - 2,7 кв. м

Коридор - 12,4 кв. м

Гардеробная - 2 кв. м

Балкон - 1,1 кв. м

Общая площадь квартиры - 62,9 кв. м, жилая - 33 кв. м

Планировка 2-х комнатной квартиры.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Трешка:

Жилая изолированная комната - 14,9 кв. м, 15 кв. м, 17,2 кв. м

Кухня - 11,8 кв. м

Туалет - 1,7 кв. м

Ванная - 4 кв. м

Коридор - 10,2 кв. м

Гардеробная - 1,7 кв. м

Лоджия - 3,5 кв. м

Общая площадь квартиры - 76,5 кв. м, жилая - 47,1 кв. м.

Планировка 3-х комнатной квартиры.Фото: Светлана ВОЛКОВА

ЧТО В КВАРТИРАХ

В прихожей

Надежная металлическая входная дверь с глазком и сейфовым замком, электрощиток, домофон, датчики пожарной сигнализации. Есть даже подключенный и работающий дверной звонок. На полу - керамогранит. В общем холле перед квартирами на площадке - щиток со слаботочными линиями (телефон, интернет). В двушках и трешках в прихожей - гардеробная комната площадью 2-3 "квадрата".

В квартирах полностью подготовлена электрика, установлены трубки домофона.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В санузлах

Ванная с защитным экраном внизу, полотенцесушитель, раковина с краном и душевая лейка, розетки, место для стиральной машины. Стены от пола до потолка отделаны керамической плиткой. В техническом люке - коммуникации, водосчетчики с автоматической передачей данных в центр госуслуг. Дом полностью подключён ко всем инженерным системам - вода, свет, отопление. Только в однушка санузел совмещен. В остальных квартирах ванная и туалет отдельные.

Комплект новой сантехники в ванной комнате.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В комнатах

На стенах поклеены светлые обои под покраску, на полу - износостойкий ламинат на звукоизоляционной подложке, на потолке - светильник на 5 лампочек. В каждой комнате - 4 - 5 розеток для бытовых приборов. Везде проводка спрятана под плинтусы.

На окнах - шумозащитные двухкамерные стеклопакеты с разными режимами открывания, москитной сеткой и специальным клапаном для лёгкого проветривания.

На батареях отопления стоят датчики регулировки температуры.

Межкомнатные двери сделаны из бруса с покрытием из ламината, с ручками и замками, с декоративными вставками из стекла.

Зимой не замерзнешь - терморегуляторы на радиаторах помогут сэкономить и обогреть квартиру.Фото: Михаил ФРОЛОВ

На кухне

На полу уложен керамогранит, в рабочей зоне на стене сделан "фартук" из керамической плитки. Есть мойка с подстольем, электроплита на четыре конфорки. По всем стенам всего не менее 10 розеток для бытовой техники.

Балкон с панорамным остеклением, с нишей для кондиционера.